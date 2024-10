Calcio Serie D: l'Albenga supera il Chieri nel recupero, la classifica aggiornata del girone A

Nel recupero dell'undicesima giornata colpo dell'Albenga che torna al successo dopo le note vicissitudini societarie che ne hanno stravolto fisionomia e ambizioni.

Gli ingauni superano il Chieri, sempre più ultimo in classifica, con il risultato di 2-1 portandosi a quota 20 in classifica (quarto posto in coabitazione con la NovaRomentin).

In programma mercoledì 6 novembre l'ultima partita dell'undicesimo turno ancora da disputare, che vedrà la capolista Bra sul campo della Cairese.

La classifica del girone A: Bra* 25, Lavagnese, Varese 21, NovaRomentin, Albenga 20, Ligorna 19, Vado 18, Derthona, Asti, Chisola 17, Sanremese 16, Saluzzo 15, Vogherese, Gozzano, Fossano 11, Cairese*, Borgaro 10, Oltrepò 9, Imperia 8, Chieri 4

* una partita in meno