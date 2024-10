Dai compagni del Liceo Classico di Cuneo tredicimila euro per aiutare Riccardo nelle cure

Nel giorno del suo 18° compleanno, Riccardo ha saputo quanto è stato raccolto per lui con l’iniziativa "ClassicOpenNight" dell’11 ottobre scorso.

L’allievo del quinto anno di liceo classico deve continuare a seguire le cure post-trapianto di midollo osseo presso l’ospedale "Regina Margherita" di Torino.

Per questo è partita una campagna di aiuto e sostegno, registrando in venti giorni donazioni per un totale di 13.336 euro.

Tale somma verrà trasferita per le necessità di Riccardo e dei suoi genitori, che sono ospiti da diversi mesi di Casa Ugi a Torino.

«Il nostro appello ha ottenuto una risposta eccezionale – commenta il preside del Liceo "S. Pellico-G. Peano" di Cuneo Alessandro Parola –, per la quale esprimo un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito, a diverso titolo. Lo faccio in accordo e per conto anche di Riccardo, a cui ho formulato gli auguri di tutta la nostra scuola, nel giorno in cui è diventato maggiorenne. Gli siamo più che mai vicini e ci auguriamo di poterlo presto riabbracciare».

Le attività che si sono svolte nella serata dell’11 ottobre hanno ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Cuneo e della Fondazione CRC, che il Liceo ugualmente ringrazia. La raccolta fondi continuerà e chi volesse ancora donare può farlo seguendo le istruzioni pubblicate sul sito del Liceo all’indirizzo https://liceocuneo.it/evento/classicopenight-match4riccardo/