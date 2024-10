Nuovo preside per il "Baruffi” di Ceva: è la professoressa imperiese Armida Drago

L’imperiese Armida Drago è il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto "Baruffi" di Ceva con la sezione staccata della Scuola Forestale di Ormea.

“Ho partecipato al concorso per dirigente nel maggio scorso – spiega –. Era un’appendice del concorso effettuato nel 2017 e, come altri miei colleghi, avrei dovuto avere l’incarico a settembre ritardato. Invece, per una serie di ricorsi, ci arriviamo ora”.

La neo-preside arriva in provincia di Cuneo dopo anni di impegno all’Istituto "Ruffini" di Imperia, dove è stata anche vice del dirigente Luca Ronco ma con una particolare dedizione per l’attività di sostegno.

“Quella mia preferenza – afferma – è sempre stata una mia precisa scelta, sono laureata in Lettere, ma mi sono sempre dedicata a quell’attività”.

Mancano ancora le ultime incombenze burocratiche. “Sarò a Torino l’11 novembre per la firma di accettazione – elenca i suoi prossimi impegni –, mentre il giorno dopo ci sarà la presa dell’incarico da parte mia”.

Dopo saranno anni di lavoro che inizieranno con il cambio della sua vita, il trasferimento da Imperia fino alla “provincia granda”. “Prenderò la residenza a Ceva – conferma – e sarò anche alla Scuola Forestale di Ormea almeno per due giorni alla settimana”.

Ma non sono gli impegni a turbare neppure minimamente la preside Drago, tra i banchi dal 1993. “Sono felicissima di questo incarico – afferma senza ombra di dubbio –. È sempre stato il mio sogno, ammetto che considero la scuola come la mia religione: sono entusiasta e spero di far bene in un ambito scolastico che ho sempre visto come ascensore sociale aperto a tutti”.