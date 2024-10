È stato pubblicato sul sito del Comune di Priola l'avviso esplorativo per la gestione dei locali di proprietà comunale in via dei Canova n.4, con destinazione ad attività ricettiva e di ristorazione.

Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 12 del 11 novembre 2024.

Sull'albo pretorio del Comune (https://www.comune.priola.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=257394)è possibile trovare tutte le informazioni necessarie ed il fac-simile di modulo da presentare.