Rifreddo, domenica le celebrazioni per il 4 novembre

Come da tradizione si terranno alla domenica la ricorrenza della fine della prima Guerra mondiale, la festa dell’unità d’Italia e quella delle forze armate.

Il programma prevede il ritrovo in piazza della Vittoria verso le 10,45 per poi recarsi presso la chiesa parrocchiale per la Santa messa in onore ai caduti. Alla fine della funzione amministratori, associazioni e partecipanti si organizzeranno in corteo per raggiungere il vicino monumento ai caduti dove verranno resi gli onori ai rifreddesi che hanno perso la vita nelle due guerre mondiali e dove verrà deposta una corona di alloro per mantenerne viva la memoria.