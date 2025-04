Alassio, show cooking stellato a Flauer 2025: gli chef Baglieri e Bassetti raccontano i loro territori nel piatto

Si è svolta nella splendida cornice dal ristorante Capo Caccia (ex Sandon's Yachting Club), a due passi dall’iconica Cappelletta Stella Maris di Alassio, lo show cooking e degustazione che ha aperto Flauer 2025 , dal titolo “Paesaggi nel piatto”. L'evento è stato condotto dalla food-writer, esperta di sostenibilità alimentare e storia e cultura del cibo Caterina Lo Casto.

In scena, davanti a una platea di giornalisti, food blogger e golosi, gli chef stellati Marco Baglieri, del ristorante Crocifisso di Noto, e Riccardo Bassetti, del ristorante Il Porticciolo di Laveno.

Si possono raccontare luoghi, natura e persone anche solo preparando piatti che raccontino veramente le loro storie. Questa è stata un’occasione per assaggiare due piatti pieni di vita che parlano di Sicilia sudorientale, di Lago Maggiore e di Liguria. Entrambi gli chef stellati hanno infatti portato sulle tavole della terrazza con vista sulla spiaggia alassina due loro straordinarie creazioni, interpretazioni personali dell’utilizzo di erbe e fiori di Ravera Bio di Albenga.

Chef Baglieri ha creato un inedito panino che racconta le due anime della Sicilia. Da un lato, quella orientale, rappresentata da una verdura selvatica tipica — il— abbinata a ricotta e salsiccia; dall’altro, l’omaggio alla parte occidentale con l’inserimento della celebre. Un connubio che valorizza ingredienti della tradizione, esaltando il gusto autentico di erbe e fiori spontanei, protagonisti della cucina isolana.

Chef Bassetti ha proposto un delicato flan cotto a vapore, impreziosito dal gusto del nasturzio. Il piatto è stato arricchito da un mix di fiori ed esaltato da una robiola di Bufanti, maturata nelle ortiche per un sapore unico e deciso. A completare la preparazione, una polvere di rosa, una spruzzata di aceto, frutta secca in armonia con le note del nasturzio e, come guarnizione finale, un raffinato uovo mimosa.

Marco Baglieri, è promotore di una cucina siciliana evoluta, una stella Michelin. Guida con passione e creatività una cucina che celebra il territorio siciliano; dal 2007, dopo il passaggio generazionale, ha portato il ristorante a nuovi livelli di eccellenza, fino a conquistare la stella. Attraverso piatti che esaltano sapori autentici e tradizioni, Baglieri racconta la Sicilia con uno stile raffinato, attento alla memoria gastronomica, ma con un’estetica nuova. Tra le sue creazioni più celebri: ricciola “Matalotta”, pane, panelle e gambero rosso, tortelli di cipolla brasata, e dolci iconici a base di pistacchio e mandorla pizzuta. Un interprete d’eccellenza della cucina siciliana, capace di trasformare ingredienti locali in esperienze uniche.

Riccardo Bassetti porta avanti tradizione e avanguardia sulle rive del Lago Maggiore, una stella Michelin. Ha costruito il suo percorso tra le più prestigiose cucine d’Europa. Dopo le esperienze in ristoranti pluristellati come Al Sorriso, D’O di Davide Oldani e l’Atelier de Joël Robuchon a Parigi, ha affinato il suo stile tra sperimentazione e rigore tecnico. Nel 2012 decide di tornare nel ristorante di famiglia per sviluppare una cucina che esprima la sua visione: una sintesi tra i sapori del territorio e le influenze internazionali. Riconosciuto come uno dei giovani talenti della cucina italiana, nel 2017 conquista la stella Michelin che mantiene fino al 2024, con una proposta gastronomica innovativa e sofisticata, in cui spiccano piatti iconici come il Gambero rosso ispirato a Valentino.