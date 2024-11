Alba, nuova edizione del Salotto dei Gusti e dei Profumi, dedicato alla Nocciola Piemonte IGP delle Langhe

Inaugurata la 13ª edizione del Salotto dei Gusti e dei Profumi, evento che ogni autunno arricchisce la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba con quattro giorni di degustazioni, incontri e momenti di festa.

Quest'anno l'evento si propone di sottolineare la necessità di rafforzare il brand "Nocciola Piemonte IGP delle Langhe" come marchio distintivo e di eccellenza, in un’annata complessa anche a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli, un'occasione di confronto oltre la celebrazione.

La Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, riconosciuta per i suoi aromi intensi e piacevoli, la sua dolcezza, la croccantezza e la persistenza, superiori alle altre varietà, vive un’annata difficile, in cui la produzione ha subito un drastico calo a causa del cambiamento climatico. "Questa edizione vuole essere un momento di riflessione per comprendere come affrontare il futuro del settore corilicolo e preservare l’eccellenza della nostra nocciola. Grazie a tutti i Sindaci dell’Alta Langa intervenuti in delegazione, con la volontà di lavorare insieme" ha dichiarato Flavio Borgna, Presidente dell’Ente Fiera della Nocciola e Prodotti Tipici dell’Alta Langa.

Prospettive per il futuro e salvaguardia del territorio

Con interventi di esperti del settore, tra cui Giacomo Ballari, Presidente di AGRION, e alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il momento inaugurale ha fornito una panoramica delle azioni intraprese per adattare la coltivazione della nocciola alle nuove sfide climatiche, attraverso studi agronomici e innovazioni mirate. “La qualità della nostra nocciola si fonda su un territorio unico, che oggi richiede strategie di adattamento per garantire una produzione sostenibile e competitiva; occorre intervenire sui terreni in termini di dotazioni organiche per riuscire a far lavorare bene le radici, servono impollinatori, occorre rinnovare il parco dei noccioleti, puntare su piante giovani e su potature importanti” ha spiegato Ballari.

Il valore del brand "Langhe" per un mercato internazionale

Il brand "Langhe" è un marchio consolidato a livello internazionale, conosciuto per i suoi vini pregiati e il Tartufo Bianco d'Alba. Promuovere la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe contribuisce a rafforzarne la percezione di qualità e autenticità, posizionando il prodotto come una scelta d’eccellenza. Paolo Vizzari, Narratore Gastronomico e ospite dell’evento, ha evidenziato l’importanza del brand: “Dobbiamo guardare alla Nocciola Piemonte IGP delle Langhe come ad un simbolo di lusso autentico, con un valore aggiunto che va comunicato ai mercati esteri. La strategia vincente è quella di raccontare l’unicità del prodotto e del territorio, per attirare i settori di alta gamma come la pasticceria e la cioccolateria”.

Fulvio Marino poi, Ambasciatore del Gusto, Divulgatore e Maestro Panificatore, ha sottolineato l’importanza delle materie prime locali e del brand "Langhe" come garanzia di qualità e autenticità, proponendo una degustazione speciale di prodotti da forno: una focaccia salata e un dolce alla Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, per evidenziare in modo concreto le caratteristiche distintive del prodotto e il suo ideale utilizzo in panetteria e pasticceria. Il momento inaugurale si è concluso con un brindisi con i vini del Consorzio Alta Langa.

Eventi, tradizioni, sapori e autenticità al centro del weekend più atteso dell’anno

“Il Salotto dei Gusti e dei Profumi è un evento che riflette la passione e la dedizione con cui, anno dopo anno, promuoviamo la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe e le autentiche colline dell’Alta Langa,” ha dichiarato Elisabetta Grasso, Vicepresidente dell’Ente Fiera della Nocciola e Direttore del Consorzio Turistico Langhe Experience. “Quest’anno, il programma è stato strutturato per offrire un’esperienza immersiva e ricca di tradizioni, pensata per i tanti turisti che visitano Alba nel weekend più richiesto dell’anno, attratti dal fascino delle nostre radici e delle nostre eccellenze.

Nonostante le difficoltà produttive, il nostro impegno di promozione e valorizzazione continua. Vogliamo raccontare le qualità uniche della nostra nocciola, offrendo quattro giornate di degustazioni guidate ed eventi che celebrano l’identità locale: dalle Nisorere di Cravanzana all’esposizione delle storiche Fiat 500, decorate a tema nocciola e la giornata di domenica dedicata agli Antichi Mestieri e al Mercatino dell’Antiquariato. La Nocciola Piemonte IGP delle Langhe rappresenta un’eccellenza capace di conquistare mercati i nicchia di pasticcerie, gelaterie e cioccolaterie di alta gamma in Italia e all’estero. Siamo convinti che, promuovendola con il brand Langhe, potremo accrescere la percezione del suo valore e consolidarla come simbolo di qualità superiore e forte identità territoriale.”

SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI

Grazie alla collaborazione e al supporto di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, Unione Montana Alta Langa, Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Associazione Commercianti Albesi, Comune di Alba e Banca d’Alba, è stato allestito in Piazza Risorgimento il suggestivo ed elegante spazio espositivo per ricreare l’atmosfera di una raffinata pasticceria, dove la Nocciola è protagonista, con l’esaltazione delle sue straordinarie qualità organolettiche che la rendono unica al mondo.

Programma:

Venerdì 1° novembre: dalle 10.00 alle 19.30 degustazioni guidate, musica, canti e balli tradizionali.

Dalle 15.00 alle 17.30 da Cravanzana… “Le Nisorere”.

Sabato 2 novembre: dalle 10.00 alle 19.30 degustazioni guidate, musica e balli tradizionali.

Dalle 15.00 alle 18.00 esposizione delle Fiat 500 storiche.

Domenica 3 novembre: dalle 10.00 alle 19.30 degustazioni guidate e musica tradizionale.

Dalle 9.00 alle 17.30 Nocciola & Tradizioni – Antichi Mestieri e Mercatino dell’Antiquariato.