“Langhe a Scuola”: entra nel vivo il progetto di Source International per la biodiversità e la partecipazione pubblica

Il 13 ottobre scorso è entrata nel vivo “Langhe a Scuola: Azioni e Voci per il Clima”, un’iniziativa promossa da Source International e finanziata dall’8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Avviato a giugno 2024, il progetto coinvolge nove classi dell’Istituto Comprensivo di Bossolasco-Murazzano in attività di valorizzazione della biodiversità come strategia di mitigazione al cambiamento climatico.

Durante il primo evento pubblico, le esperte di Souce International Clara Masetti e Rachele Ossola hanno guidato gli alunni in attività e giochi sul valore e l’importanza della biodiversità. Nell’Alta Langa, territorio rinomato per i suoi noccioleti, parlare di biodiversità significa riflettere sull’impatto ambientale delle monoculture, che contribuiscono a ridurre la resilienza del territorio a fenomeni estremi come siccità e piogge intense.

Nei prossimi mesi, Source International tornerà sul campo con un laboratorio sulla partecipazione pubblica e per piantumare la Karma Forest, un bosco ad alta biodiversità pensato come luogo di educazione outdoor accessibile a tutti. È prevista inoltre la creazione dei Consigli dei Bambini e dei Ragazzi in alcuni dei comuni partecipanti e la stesura di una graphic novel di buone pratiche. Il progetto si concluderà a Giugno 2025 con AmbientiamociFEST, un evento pensato per sensibilizzare la cittadinanza su questi temi oggi più che mai attuali.