Pallapugno: sabato è il grande giorno della finale scudetto al Mermet

Sabato è il giorno della finale scudetto: fischio d’inizio della gara d’andata al Mermet di Alba alle ore 14, cancelli aperti già dalle 11.

Cantina Terre del Barolo Albese e Marchisio Nocciole Cortemilia si sono allenate sul pallone in settimana, pronte per la sfida tricolore.

«Abbiamo giocato una sorta di amichevole a ranghi misti – spiega il dt albese Gianluca Busca – con Parussa dall’altra parte, stiamo bene, ce la giocheremo, pur sapendo le difficoltà del caso».

Stesso copione in casa gialloverde. «La nostra squadra è in palla – conferma il coach cortemiliese Gianni Rigo – ma sappiamo benissimo che anche i nostri avversari sono in forma. Ci siamo preparati prima con una sfida con i neivesi di Giovanni Voglino, poi con un’ultima rifinitura: sabato sarà come sempre gara da 50 e 50 come pronostico».

Dirigono Piera Basso ed Ezio Salvetto, con Salvatore Nasca terzo arbitro.

Finale – Andata

Cantina Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia 2 novembre ore 14 ad Alba

Finale – Ritorno

Marchisio Nocciole Cortemilia-Cantina Terre del Barolo Albese data da definire a Cortemilia