Bra, ricordati i soci defunti dei Club Lions e Rotary

«Sursum corda» e uniti nella preghiera, proseguendo nell’azione di aiuto verso il prossimo. È la cronaca della serata di giovedì 31 ottobre, in cui Lions Club Bra Host, Lions Club Bra del Roero e Rotary Club Bra hanno rinnovato il momento di ricordo per chi è andato avanti.

I sodalizi braidesi, come una grande famiglia, si sono dati appuntamento nella chiesa dei Battuti Bianchi di Bra, per celebrare la Santa Messa in suffragio dei soci defunti, come da tradizione che si svolge ogni anno con rinnovato sentimento.

In un momento storico segnato dalle guerre in Ucraina e Terrasanta, oltre alla difficile situazione economica, il richiamo a sensibilità e condivisione è alto. In questo senso, i diversi Club, fedeli all’etica dei principi istituzionali, ricordano che l’attività non si ferma, come è stato testimoniato dai tanti soci di oggi e di ieri ai quali è stato reso deferente ossequio. Persone che hanno deciso di dedicare tempo ed energie all’attività di servizio con il solo scopo di creare una società migliore.