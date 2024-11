Cerimonia di commemorazione dei caduti dell’Arma dei carabinieri

Nella mattinata odierna, in occasione della giornata di commemorazione dei defunti, il Col. Marco Piras, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, unitamente ad una rappresentanza di Ufficiali e militari del predetto Comando, dei Carabinieri Forestali e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con una breve ma intensa cerimonia ha reso onore alla memoria dei Carabinieri Caduti, di ogni tempo e luogo, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra.

Presso il Monumento ai Caduti presente nel cortile interno della caserma sede del Comando Provinciale, dopo l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale, sulle note della “Leggenda del Piave” è stata deposta una corona d’alloro con la resa degli onori finali.