Le migliori criptovalute da comprare per la prossima altcoin season

Il mercato delle criptovalute è sull’orlo di una tanto attesa altcoin season, segnando un'opportunità imperdibile per aggiungere nuovi token al proprio wallet.

Secondo l’Altcoin Season Index, le cripto hanno iniziato a crescere durante questo mese, il che indica che una nuova impennata parabolica delle altcoin è imminente.

Ecco i migliori progetti su cui investire ora.

Flockerz

Flockerz è una nuova meme coin che rivoluziona la governance sulla blockchain. Attualmente è in fase di prevendita, offrendo agli investitori la possibilità di partecipare sin dall'inizio.

L’ICO sta attirando molta attenzione e ha appena superato $1 milione.

Ma perché tutto questo clamore? Basta immaginare una meme coin che per votare su ogni decisione futura del progetto offre un guadagno.

Gli investitori di Flockerz possono partecipare alla gestione del fondo di tesoreria del progetto, che rappresenta il 25% della fornitura totale di token. I possessori di $FLOCK possono decidere come e dove verrà speso. Questo offre al progetto una vasta gamma di opportunità, mettendo l’investitore comune al volante.

Gli investitori possono anche mettere in staking i loro token durante la prevendita per incrementare i loro guadagni. Il meccanismo di staking è attivo e offre un APY del 6.359%, ma questo tasso diminuirà nel tempo.

Nel frattempo, il prezzo di prevendita di $FLOCK aumenterà progressivamente, incentivando i primi investitori.

Sui

Sui è uno dei progetti che ha spinto il mercato contro Bitcoin, secondo l'Altcoin Season Index.

Nell’ultimo mese, Sui ha visto un’esplosione del 144%, entrando tra le prime 50 cripto in classifica.

Il progetto si basa su una blockchain layer 1 che punta a offrire un’esperienza utente senza pari. Il loro sito web recita: “Sui offre i benefici del Web3 con la facilità del Web2.”

Con un throughput dichiarato di 297.000 transazioni al secondo, Sui è altamente scalabile, con un focus importante su giochi e NFT, e presto lancerà anche un dispositivo di gaming chiamato SuiPlay0X1.

È una blockchain di nuova generazione che sta ponendo le basi per un ecosistema fluido e vivace.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è un'altra blockchain di nuova generazione, ma a differenza di Sui, è costruita per servire il mondo delle meme coin.

Il progetto sta attualmente attraversando la sua prevendita e ha già raccolto oltre $23 milioni. Ciò indica un enorme potenziale di crescita.

Un altro vantaggio di Pepe Unchained è che è una blockchain Layer 2 di Ethereum. Questo significa che è costruita sopra Ethereum e gli utenti possono connettersi facilmente utilizzando il loro wallet.

Una volta lanciata, la Pepe Chain sarà 100x più veloce e molto più economica di Ethereum. Inoltre, includerà funzionalità come un block explorer, un bridge dedicato a Ethereum, uno DEX e una funzione di staking.

Il prezzo di prevendita di Pepe Unchained è attualmente di $0,01189, ma aumenterà presto.

Bittensor

Il settore delle AI coin è pronto per grandi guadagni con l'arrivo della prossima altcoin season, e al momento Bittensor è il token AI che sta mostrando più forza.

Sarà la prima altcoin season dall'esplosione di ChatGPT, e molta liquidità probabilmente fluirà nel settore delle AI coin nei prossimi mesi.

Bittensor è una rete distribuita che consente l'addestramento e l'hosting di modelli di intelligenza artificiale tramite le sue “subnet,” componenti della rete specializzate per funzioni specifiche. È sufficiente che una di queste subnet venga adottata in massa affinché il prezzo di TAO esploda.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars è una piattaforma di staking innovativa per meme coin, che permette agli utenti di guadagnare ricompense passive su asset come Dogecoin, Pepe, Shiba Inu, Floki, Mog Coin, Bonk, e altri.

I possessori di $STARS possono utilizzare la piattaforma per ricevere ricompense legate alla quantità di token che detengono. Il progetto è in prevendita e i trader possono acquistare Crypto All-Stars a $0,0015309, con il prezzo che aumenterà man mano.

Flare

Nonostante il mercato delle criptovalute sia volatile, Flare ha registrato comunque progressi. Si tratta di un progetto che offre agli sviluppatori accesso sicuro e decentralizzato a dati di alta integrità provenienti da altre blockchain e da Internet.

Essendo un progetto basato su Ethereum Virtual Machine (EVM), fornisce feed di dati decentralizzati per le dApp, risolvendo uno dei principali problemi dell'industria cripto: la frammentazione dei dati.

Il trasferimento di dati tra blockchain può essere lento, ma Flare offre l’alta velocità, essenziale per le applicazioni DeFi più critiche come il lending e il borrowing.

Con la prossima altcoin season in arrivo, questi progetti rappresentano delle ottime opportunità per diversificare il wallet e posizionarsi bene per i futuri guadagni.