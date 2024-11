Calcio: Carlo Rocca non è più l'allenatore del Cuneo Olmo

Carlo Rocca non è più l'allenatore del Cuneo Olmo. Ufficiali le sue dimissioni, dovute a "insanabili divergenze con una parte dei giocatori della rosa".

Nel prossimo match di campionato siederà in panchina il secondo allenatore Andrea Tosto mentre per quanto riguarda il prossimo tecnico il nome più gettonato risponde a Enrico Fantini.

COMUNICATO UFFICIALE AC CUNEO 1905 OLMO

Con grande rammarico, annunciamo che Carlo Rocca ha deciso di rassegnare le dimissioni dal ruolo di allenatore del AC CUNEO 1905. Durante il suo mandato, Rocca ha dimostrato una dedizione instancabile, guidando la squadra con passione e impegno. Tutta la Società desidera ringraziare Mister Rocca per la sua professionalità e il suo spirito di squadra. Gli auguriamo il meglio per le sue future sfide e siamo certi che continuerà a riscuotere successi ovunque andrà.

Pubblichiamo la dichiarazione del Mister: “In seguito ad insanabili divergenze con una parte dei giocatori della rosa da me allenata, non essendo uomo e mister da compromessi e contando solo il bene del Cuneo Calcio, ho ritenuto impossibile proseguire il mio mandato da allenatore della Società AC Cuneo Olmo 1905, che, con grandissima signorilità, mi ha lasciato libero di decidere il mio futuro, e pertanto ho rassegnato, in maniera irrevocabile, le mie dimissioni. Ringrazio tutte le splendide persone della società ( in particolare Max e Paul) con cui ho avuto la fortuna di lavorare in questi mesi, lo staff che mi è stato vicino con serietà e dedizione e il mio grande amico Direttore Generale Vercellone Walter, a cui sarò eternamente grato per avermi permesso di rivivere la grandissima emozione di rientrare allo Stadio Paschiero, luogo per magico e denso di ricordi struggenti.Auguro le migliori fortuna alla Società e al mio successore. Forza Cuneo.”

Domenica nel match contro la Cheraschese in panchina ci sarà il secondo allenatore Andrea Tosto