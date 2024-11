Volley A1F. Cuneo, è ora di svoltare: contro Roma serve la prima vittoria della stagione

Il momento della Honda Olivero Cuneo è finalmente arrivato: dopo un inizio di campionato decisamente non semplice causa del calendario poco favorevole che ha messo sul cammino delle Gatte avversarie di gran calibro, per le Cuneesi è giunta l'ora di fare sul serio. Nelle prime cinque giornate della Serie A1 Tigotà infatti le piemontesi hanno affrontato Scandicci, Chieri, Pinerolo, Milano e Novara, e al momento hanno all'attivo soltanto il punto conquistato contro il Vero Volley.

Ma adesso è ora della svolta: domenica tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport a San Rocco Castagnaretta arriva la Smi Roma Volley, compagine 11ª in classifica grazie ai 3 punti conquistati contro Talmassons alla prima giornata. Successivamente le romane, tra cui figurano le ex Giorgia Zannoni, Anna Delusi e Giulia Melli, hanno affrontato Milano, Conegliano e Novara senza riuscire ad aggiudicarsi punti.

Le Wolfes di coach Cuccarini arrivano dal KO con Bergamo rimediato nell'ultima giornata, e a Cuneo metteranno in campo non solo voglia di riscatto ma anche tanta determinazione per fare punti preziosi per la classifica.

La determinazione però non manca neppure tra le fila di Cuneo, a cui si unisce il desiderio di vedere finalmente concretizzarsi il lavoro svolto in questi mesi: "La sfida con Roma arriva dopo una corsa di tre partite in sette giorni. Come ogni corsa l'aspetto più importante sarà quello di dare tutto negli ultimi metri - afferma Lorenzo Pintus in preparazione della gara di domenica -. Ci siamo preparati per giocare al massimo delle nostre possibilità, con la consapevolezza di avere poi un turno di riposo a disposizione. L'obiettivo è quello di dare tutto quello che abbiamo, con la voglia di raccogliere i frutti del nostro impegno".

Anche Alexandra Lazic ha posto l'accento su come la partita contro Roma segnerà per la squadra l'inizio del campionato vero e proprio: "L'avvio di stagione è stato duro, ma quello che arriverà a breve non sarà facile. I risultati delle ultime partite hanno dimostrato che tutte le squadre possono lottare, quindi dovremo dare più del 100% in ogni partita. Sappiamo di avere un periodo importante davanti a noi, per questo stiamo lavorando duramente e stiamo crescendo come squadra".

Lazic ha anche sottolineato l'importanza di giocare questo match così cruciale davanti ai propri tifosi: "Giocare in casa contro Roma sarà un vantaggio importantissimo. L'atmosfera contro Milano è stata fantastica e sicuramente avremo bisogno della stessa passione contro Roma. Cuneo è una città con una storia di pallavolo fantastica, vincere la prima partita in casa non sarebbe fondamentale solo per noi, ma anche per le persone di Cuneo che amano questo sport".

Appuntamento dunque a domenica alle 17:00 al Palazzetto di Cuneo per questo match di fondamentale importanza per la Honda Olivero Cuneo. Lo spettacolo sarà assicurato. Per chi non riuscisse a essere presente per sostenere le Gatte, ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su VBTV.