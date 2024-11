Calcio Serie D. Dodicesima giornata: cade il Fossano, pari Saluzzo

Disputata la dodicesima giornata sui campi del girone A di Serie D.

Dopo la vittoria della capolista Bra in uno degli anticipi (2-0 sul Gozzano) il Saluzzo porta a casa il quarto risultato utile consecutivo pareggiando 1-1 con la Sanremese (in gol per i padroni di casa Castineira) mentre il Fossano torna senza punti dalla trasferta in casa dell'Oltrepò: blues sconfitti 3-1 (rete di Flores Heatley).

Nessuno tiene il passo della capolista: pareggiano Varese e NovaRomentin, ieri la sconfitta della Lavagnese.

I RISULTATI DELLA DODICESIMA GIORNATA

Bra-Gozzano 2-0

Asti-Borgaro Nobis 1-0

Chieri-Cairese 0-0

Chisola-Albenga 4-1

Derthona-Ligorna 0-3

Lavagnese-Imperia 0-1

NovaRomentin-Vogherese 0-0

Oltrepò-Fossano 3-1

Saluzzo-Sanremese 1-1

Vado-Città di Varese 1-1

CLASSIFICA: Bra* 28, Ligorna, Varese 22, NovaRomentin, Lavagnese 21, Chisola, Asti, Albenga 20, Vado 19, Sanremese, Derthona 17, Saluzzo 16, Vogherese, Oltrepò 12, Gozzano, Imperia, Fossano, Cairese* 11, Borgaro 10, Chieri 5

* una partita in meno