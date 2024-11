Volley A2/F - E sono cinque! Ancora una sconfitta per la Bam Mondovì, travolta dal San Giovanni in Marignano per 3-0

Ancora una pesante sconfitta per il Puma, la quinta consecutiva! La capolista Omag-Mt San Giovanni in Marignano non lascia scampo alla Bam Mondovì e la travolge per 3-0. Troppa differenza tecnica tra le due formazioni, con le romagnole superiori in tutti i fondamentali. Pumine con i soliti limiti in ricezione, in battuta e con un attacco a corrente alternata.

Che quella di oggi non fosse una partita agevole per le ragazze di Basso lo si sapeva già alla vigilia, ma ci si aspettava quantomeno un passettino di crescita da parte di Lancini e compagne. Crescita che oggi non si è vista. La situazione di classifica diventa giornata dopo giornata più complicata e soprattutto preoccupante. Di contro vanno fatti i complimenti al San Giovanni in Marignano di coach Massimo Bellano (ex Cuneo).

Le romagnole, trascinate dai colpi di Serena Ortolani, Anna Piovesan, Alice Nardo e Claudia Consoli non sono al primo posto per caso. La squadra ha tanta qualità in campo e coach Bellano sembra aver dato gli equilibri giusti al gioco delle Omag. Da segnalare, infine, la presenza degli Ultras Puma anche per questa lunga trasferta. I sacrifici di questi tifosi meriterebbero di certo maggiori soddisfazioni.

PRIMO SET: equilibrio in avvio, 2-2. Attacco vincente di Alice Nardo e primo break portato a casa dalla Omag. Le pumine si difendono bene e la Bam Mondovì ritrova la parità sul 6-6. Nuova accelerata delle romagnole, che si portano sul 10-6 e coach Basso chiama subito il time-out. Lara Berger attacca con poca potenza e il vantaggio della Omag sale a +3. Break per le pumine, 12-9. Qualche errore di troppo da parte della Bam e le padrone di casa tornano a +5 sul 17-12. Ace di Serena Ortolani e sul 21-15 coach Claudio Basso chiama il secondo time-out a disposizione. Si rientra in campo e Ortolani piazza un altro ace. In battuta arriva già il quinto errore per il Puma. Il muro su Lancini chiude il primo set sul 25-17.

SECONDO SET: San Giovanni avanti 2-0. Al termine di un'azione infinita e spettacolare, la Bam ritrova la parità sul 3-3. Consoli mura la fast di Greta Catania e la Omag vola sul 6-3. La ricezione delle monregalesi torna a traballare e sul 10-6 coach Basso ferma il gioco e chiama il time-out. Lara Berger sembra più incisiva e la Bam accorcia sul 13-10. Serena Ortolani mette in campo tutte le sue qualità e la Omag torna a +5. Ancora una richiesta di time-out da parte di coach Basso. Padrone di casa in fuga sul 18-12. San Giovanni vicina alla conquista del set sul 23-16. Le pumine annullano due set-ball, ma alla terza occasione devono capitolare sotto i colpi di Alice Nardo, che fissa il punteggio sul 25-19.

TERZO SET: Teresa Bosso a segno e punteggio di 2-2. Ace di Anna Piovesan e Omag sul 4-2. Sul 7-4 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Basso. Si rientra in campo e la Bam piazza un break. Teresa Bosso mette a terra il punto che vale il 13-10. Le pumine sembrano non crederci più e il distacco sale a +8 sul 19-11. Arrivano dodici match-point per il San Giovanni in Marignano. Al secondo tentativo arriva l'errore di Teresa Bosso per il 25-13, che pone fine a un match dominato dalle romagnole.