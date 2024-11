Bagnolo Piemonte ha celebrato il IV Novembre commemorando i suoi 104 caduti della Grande Guerra

La commemorazione del IV Novembre ha visto la presenza di numerose associazioni combattentistiche e d’arma tra cui Alpini, Fanti, Bersaglieri, Carabinieri in congedo, e Vigili del Fuoco di Barge. Anche le associazioni di volontariato e le rappresentanze delle istituzioni scolastiche locali hanno preso parte all’evento. A fare da cornice musicale alla giornata il Complesso Bandistico Bagnolese, che per l’occasione ha eseguito per la prima volta l’Inno della Regione Piemonte, rendendo la cerimonia ancor più significativa per i presenti.