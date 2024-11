Razza piemontese, Coldiretti Cuneo chiede applicazione della legge contro le pratiche sleali

I nostri allevatori non possono e non devono lavorare sotto i costi di produzione. Sono tutti imprenditori e, quindi, gli aspetti economici e reddituali sono i parametri più importanti, ma entra in gioco anche la dignità di tutto il sistema. È quanto afferma Coldiretti Cuneo nel chiedere di avere gli elementi necessari per applicare la legge contro le pratiche sleali.