Ultimo appuntamento del Cuneo Organ Festival nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo

Il Cuneo Organ Festival si congederà dal suo pubblico il 9 novembre, alle 21, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù di corso Nizza con una serata eccezionale in collaborazione con EstOvest Festival.

La Chiesa del Sacro Cuore accoglie l’organista francese Tom Rioult, vincitore del Concorso Organistico Internazionale Fiorella Benetti Brazzale di Vicenza. Per l’occasione, il festival ha commissionato un lavoro a quattro mani per organo ed elettronica ai compositori cuneesi Edoardo Dadone e Gianluca Verlingieri. Di grande complessità realizzativa, la composizione è caratterizzata da una notevole finezza stilistica e da un linguaggio di rara forza espressiva.

L’ultimo appuntamento della rassegna, realizzata da Itinerari in Musica, sarà anche l’occasione per consegnare alla città di Cuneo il panello tattile per l’accessibilità dei non vedenti ai luoghi di cultura dedicato a Palazzo Samone e realizzato dall’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti Odv grazie al bando regionale “Agricoltura, enologia, gastronomia ad occhi chiusi: un originale punto di vista”.

Le offerte raccolte nel corso della serata andranno a sostegno delle attività di Apri Odv.

Per informazioni telefonare al numero 329.2266200 oppure scrivere a cuneoorganfestival@gmail.com.