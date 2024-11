Volley maschile Serie C: VBC Mondovì, contro il Parella arriva il quarto successo su quattro partite

Quarto successo stagionale su quattro gare disputate per il VBC Mondovì, che in trasferta piega per 3-0 (25-17,25-18,25-22) il Parella Torino, formazione composta da giovani volenterosi e di prospettiva, ma al momento ancora un po’ acerbi. Grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti i monregalesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 12, a +2 sulla coppia ArtiVolley Collegno Lasalliano Torino.

“Abbiamo disputato una gara attenta – commenta al termine coach Massimo Bovolo –, spingendo quando dovevamo spingere e controllando la situazione quando era il caso di controllare. Abbiamo pienamente meritato i 3 punti perché la gara è sempre stata sotto il nostro controllo. Ovviamente siamo molto contenti di essere in testa alla classifica da soli, ma adesso siamo attesi da un mese di Novembre particolarmente complesso e ricco di sfide difficili, dove affronteremo avversari decisamente attrezzati e contro cui dovremo sempre riuscire ad esprimerci su alti livelli per poter puntare al successo. Ora pensiamo alla gara interna di sabato contro l’ ArtiVolley Collegno, una partita molto difficile e complessa contro un’ avversario di assoluto livello, in grado di giocare una bella pallavolo.”

Assenti Bertano e Borsarelli e con capitan Garello inutilizzabile perché infortunato (e per questo motivo schierato a referto come secondo libero), Massimo Bovolo ha schierato Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Candela e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, non operando alcun cambio.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano subito sul 13-8, quindi controllano la situazione, allungando sul 21-14 ed infine chiudendo senza eccessive difficoltà 25-18.

Anche nella seconda frazione i monregalesi stanno sempre avanti nel punteggio, portandosi subito sul 12-7, quindi allungano 16-11 ed infine chiudono senza troppe difficoltà 25-17.

Pure nel terzo set i monregalesi partono bene e si portano sul 10-5, poi rallentano un po’ il ritmo ed i torinesi ne approfittano per recuperare lo svantaggio e raggiungere la parità sul 15 pari. A questo punto i monregalesi ripartono e vanno via, portandosi prima sul 20-16, poi sul 22-18 ed infine chiudono 25-22.

Sabato il VBC ospiterà alle ore 20.30 al PalaItis l’ ArtiVolley Collegno, attualmente secondo in compagnia del Lasalliano Torino, in una partita molto complessa e ricca di difficoltà contro una squadra di assoluto livello. Per i monregalesi questo sarà un test molto interessante per saggiare le potenzialità della formazione e verificare il livello di gioco raggiunto.

PARELLA TORINO - VBC MONDOVI’ 0-3 (17-25,18-25,22-25)

VBC MONDOVI’: Garello (K)(L2 ), Polizzi, Genesio, Candela Garelli, Berutti, Caldano, Fenoglio (L1), Menardo, Matteo Basso, Catena, Marco Basso. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.