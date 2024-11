4 Novembre, il gruppo ANA di Borgo si raduna intorno al Monumento ai Caduti

Ieri sera, lunedì 4 novembre, il gruppo ANA di Borgo San Dalmazzo si è radunato intorno al Monumento ai Caduti in piazza Liberazione.

Una commemorazione che si è svolta in tutta Italia in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, per ricordare i concittadini caduti per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia in tutte le guerre.

A Borgo è stato esposto il Tricolore e letto il messaggio del presidente nazionale ANA Sebastiano Favero dedicato alla ricorrenza.

Per l'amministrazione comunale erano presenti gli assessori Armando Boaglio, Michela Galvagno e Fabio Armando.