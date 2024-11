A Saluzzo un mese di riflessioni sulla violenza contro le donne

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La Consulta pari opportunità e il Comune di Saluzzo organizzano la tradizionale rassegna "Storie didis(pari) opportunità", un cartellone plurale, che coinvolge numerose associazioni e si rivolge a sensibilità diverse. Nove appuntamenti, linguaggi e forme variegate, fino a sabato 30 novembre. Il via è venerdì 8 novembre con la presentazione del volume "Dall’isola: i quaderni di Ventotene" di Silvia Bevilacqua (ed. Ultima Spiaggia), iniziativa in collaborazione con la rassegna della biblioteca "Lidia Beccaria Rolfi" "Trame di Quartiere". Ritrovo alle 18 nella Sala tematica de "Il Quartiere".

Dalla letteratura al cinema, mercoledì 13 novembre dalle 21 al cinema teatro "Magda Olivero" con la proiezione del film "Wonder -White bird" di Marc Forster (2024). a cura di Fidapa, in occasione della Giornata mondiale della gentilezza. Ingresso gratuito. Venerdì 22 novembre dalle 10 un approfondimento riservato alle scuole cittadine: "Griselda di Saluzzo una presenza femminile tra i miti condivisi del mondo europeo". Intervengono Maria Barrera, Franco Giletta, Marco Piccat. Saranno premiati i vincitori del concorso letterario promosso dal Rotary Club Saluzzo e dal Rotaract Monviso e sarà presentato il nuovo concorso, incentrato sulla figura di Griselda e sul tema delle Pari opportunità. Sempre venerdì 22, alle 18, la Sala tematica de "Il Quartiere", ospita la presentazione del libro "Compagne di viaggio" di Paola Gamna (Ed.Zamorani) L’autrice dialogherà con Attilia Gullino. (Anche questo evento è in collaborazione con "Trame di Quartiere".

Lunedì 25 novembre si ritorna al "Magda Olivero" alle 21 per il film "Il popolo delle donne" di Yuri Ancarani (2023). Durante la seratasi distribuirà ai partecipanti un omaggio della Consulta realizzato dalle donne dell’associazione Penelope. Iniziativa in collaborazione con la rassegna "Lunedì cinema" di "Ratatoj". (Info biglietti: info@cinemateatromagdaolivero.it 0175 219760). Per tutto il giorno volontari dello Zonta Club Saluzzo contribuiranno alla campagna di sensibilizzazione con la distribuzione di sacchetti riportanti alcuni slogan specifici. Nelle panetterie buste con la scritta "La violenza non è pane quotidiano"; nelle farmacie “La violenza è una malattia curabile"; dalle bancarelle di frutta e verdura “Semina autostima, raccoglierai libertà ed indipendenza”; infine, nei bar saranno presenti le bustine di zucchero personalizzate “Zonta Club” con la frase “Giù le mani dalle donne”.

All’interno della casa di reclusione "Rodolfo Morandi" di Saluzzo si terrà un minuto di silenzio per ricordare le donne vittime di violenza ed un momento di lettura in cui i detenuti esporranno le proprie riflessioni sul tema, a cura di Zonta Club e associazione Liberi Dentro. L'appronfondimento su " Modifiche e aggiornamenti al Codice rosso per il contrasto alla violenza sulle donne" con Monica Boschetti è in calendario martedì 26 novembre alle 16 alla biblioteca "Lidia Beccaria Rolfi" di piazza Montebello. Il pomeriggio è inserito anche nella rassegna del Comune di Saluzzo "Il tempo ritrovato".

Mercoledì 27 novembre alle 21 sul palco del "Magda Olivero"va in scena "Secondo lei", spettacolo teatrale (con audiodescrizione) con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito, scritto e diretto dalla stessa Guzzanti. La serata è in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Ratatoj. (Info biglietti: info@cinemateatromagdaolivero.it 0175 219760). Ancora insieme a "Trame di Quartiere", giovedì 28 novembre alle 18 nella Sala tematica de "Il Quartiere", c'è "Ti rubo una carezza. Pensieri sparsi" di Adonella Fiorito (ed. Primalpe).La rassegna «Storie di dis(pari) opportunità» termina sabato 30 novembre. Alle 18.30 nel duomo di Saluzzo, il vescovo Cristiano Bodo celebrerà una messa in ricordo di tutte le donne vittima di violenza.

"Desidero ringraziare la Consulta Pari opportunità - dice l'assessora Attilia Gullino - e la neo presidente Alessandra Tunioli per l’impegno e la disponibilità. La consulta, infatti, riunisce molte associazioni del territorio di ambito sociale e culturale, insieme a cittadini sensibili alle tematiche del rispetto delle fasce deboli e della tutela contro le discriminazioni; svolge un importante lavoro di rete e di cooperazione, rappresentando un momento di confronto e di riflessione comune su tematiche importanti per tutta la città".