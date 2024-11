Grande festa per l'inaugurazione della nuova palestra di Lagnasco [FOTO E VIDEO]

L'inaugurazione della nuova palestra di Lagnasco non poteva cominciare se non con un servizio dai nove metri da parte del presidente del Cuneo Volley, Gabriele Costamagna e da un palleggio tra il capitano della squadra di A2 di pallavolo maschile del capoluogo, Daniele Sottile, con le ragazze del Lagnasco Volley. E per concludere una schiacciata da parte di Nicola Agapitos, schiacciatore del Cuneo Volley.

La struttura con gli annessi spogliatoi è stata ufficialmente inaugurata nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 novembre, alla presenza del sindaco Roberto Dalmazzo che ha fatto gli onori di casa e con lui gli assessori e consiglieri comunali assieme a sindaci e amministratori dei paesi limitrofi.

Presenti anche l’assessore regionale alla montagna Marco Gallo e Franco Graglia, vicepresidente del consiglio della Regione Piemonte.

“Era il 2017 – racconta il sindaco Roberto Dalmazzo - quando un gruppo di amici appassionati di pallavolo, Corrado Isaia, Gigi Colombano, Daniele Ghibaudo, Paolo Pasqualetto e Davide Risso, con il sostegno dell'amministrazione dell’allora sindaco Ernesto Testa, ricevette il permesso di trasformare bonariamente la bocciofila in una palestra.

Così, dedicando ore di lavoro, ogni sera per circa un mese, con orgoglio nacque la Volley Lagnasco: una squadra che, pur allenandosi in una palestra di fortuna, possedeva l'entusiasmo e la determinazione di un team di serie A.

Ricordo ancora con emozione – continua Dalmazzo - il primo allenamento e i nostri occhi lucidi dalla commozione e per la soddisfazione di aver fondato, insieme alla collaborazione con Scarnafigi, una realtà sportiva con quattro squadre iscritte ai rispettivi campionati.

Il progetto iniziò nell'ottobre 2019 quando questa amministrazione comunale decise di investire nel rifacimento complessivo dell'intero impianto sportivo per il calcio e la pallavolo. Non avendo esperienza ci appoggiammo all'amico Franco Graglia già vicepresidente del Consiglio Regionale e grazie a lui riuscimmo ad ottenere il finanziamento dal Credito sportivo e il successivo accordo di programma regionale per finire i lavori per 370 mila euro, il lotto 1 venne inaugurato il 19 ottobre 2023 alla presenza governatore del Piemonte Alberto Cirio.

Il secondo lotto – prosegue Dalmazzo - è partito nel dicembre 2023 ed è stato fondamentale per restituire ai bambini e ai ragazzi dell’asilo e della scuola primaria, rimasti senza palestra dal giugno 2020,(perché quella parrocchiale che utilizzavano era stata dichiarata inagibile) uno spazio dove poter fare attività motoria.

Con accordi diversi intercorsi tra Amministrazione comunale con la dirigente scolastica, Enrica Vincenti e le insegnanti, provammo a garantire l'attività motoria finanziando attività diverse: un anno in bus alla palestra di Verzuolo, l’anno successivo alla piscina di Piasco e successivamente hanno fatto attività motorie perlopiù passeggiate nel paese nel giorno di rientro scolastico il martedì pomeriggio.

Per tutto questo, è doveroso un ringraziamento speciale ai tecnici, in primis Elena Rosso e dipendenti comunali, anche a coloro che ora sono in pensione e alla segretaria Roberta Pezzini.

Un grazie – conclude Dalmazzo - va anche a tutti gli amministratori, che hanno creduto profondamente in questo progetto”.

I ringraziamenti per la nuova struttura sono state fatti anche da due allieve della scuola primaria e dal sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr) Filippo Dal Cappello.

I bambini della scuola primaria accompagnati dalla dirigente Enrica Vincenti e dalle loro insegnanti hanno intonato l’inno nazionale ed eseguito un balletto sventolando il tricolore.

Sono poi intervenute figure di rilievo del Cuneo Volley: Daniele Sottile, capitano della squadra maschile A2, accompagnato dal presidente Gabriele Costamagna e dal direttore generale Davide Bima, insieme a due giovani promesse del settore giovanile. Con loro Lorenzo Pintus, allenatore della squadra femminile di A1 del Cuneo Granda Volley, con la giocatrice Sara Panetoni.

Tutti hanno ricordato l’importanza dello sport per i giovani.

Ha inoltre partecipato Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline uno degli sponsor del Volley.

Inoltre Mauro Tomatis presidente del Csi, (Centro sportivo italiano) Comitato territoriale di Cuneo con Antonello Rovere, Ivo Migliore vicepresidente Asd calcio Lagnasco e Davide Risso presidente Volley Lagnasco mentre Luigi Colombano ha presentato la squadra di Volley Femminile lagnaschese che finalmente dopo alcuni anni di stop potrà tornare ad allenarsi e disputare le partite nella nuova palestra.

Sono state anche presentate e le nuove magliette che raffigurano i castelli simboli di Lagnasco.

Durante l’evento è stata donata una targa ricordo alla maestra Elena Beoletto Testa, da quest’anno in pensione, ‘Per il prezioso servizio svolto alla scuola primaria di Lagnasco’.