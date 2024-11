Trent’anni dall’alluvione: ad Alba e Bra “Un concerto per ricordare”

La musica per non dimenticare. In occasione del trentennale dell’alluvione che colpì Alba ed il Piemonte nel 1994, il Comando Vigili del Fuoco di Cuneo ha organizzato due concerti con il patrocinio dei Comuni di Alba e Bra e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura.

Dal 2000 l’Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco di Torino, nella sua continua attività di valorizzazione della memoria e della cultura pompieristica, ha attivato un importante progetto per il recupero dell’antica tradizione musicale del Corpo Pompieri di Torino, attraverso la ricostituzione di un gruppo musicale simile a quello in attività nel corso del secolo XIX. L’Orchestra a Fiati “Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882” attualmente è composta da 85 elementi, la maggior parte dei quali provenienti dall’ambito orchestrale del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria, tutti dotati della tipica divisa della seconda metà dell’800. Il repertorio musicale è vario ed alterna brani di diverso genere, basandosi essenzialmente su lavori scritti originalmente per banda e sui migliori arrangiamenti per orchestra di pezzi classici destinati ad un’orchestra sinfonica. L’orchestra ha al suo attivo molti concerti nazionali ed internazionali eseguiti in prestigiosi teatri, come il Teatro dell’Opera di Roma, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, l’Auditorium del Lingotto di Torino, nei teatri di Como, Forlì, Piacenza, Vercelli, Belluno, nelle piazze di Berlino, Wolfsburg, Napoli ed infine nella Basilica Superiore di San Francesco in Assisi. Nel maggio del 2004 ha eseguito a Budapest una serie di concerti per celebrare l’entrata dell’Ungheria nell’Unione Europea. L’orchestra è stata inserita nel programma culturale ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006.