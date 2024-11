Unione del Fossanese, il sindaco di Genola Flavio Gastaldi è il nuovo presidente

Nella serata di lunedì 4 novembre, presso la sede dell'Unione del Fossanese a Bene Vagienna, si è riunito il Consiglio dell'Unione per trattare l'unico punto all'ordine del giorno "Rinnovo del Presidente" a seguito delle dimissioni di Claudio Ambrogio, sindaco di Bene Vagienna.

Claudio Ambrogio ha ripercorso tutti i momenti più salienti del suo mandato che hanno toccato diverse tematiche: dalla difficile situazione finanziaria ritrovata, alla gestione della pandemia con l'iniziativa "aiutaci ad aiutarti", dalla ricostruzione del rapporto tra amministratori, al risanamento dell'organico dipendente. E ancora: la gestione del territorio con importanti bandi transfrontalieri vinti con l'unione capofila, la ristrutturazione di una sede vera e propria, la gestione della sicurezza e la spinta sull'innovazione e sul digitale.

I sindaci e consiglieri hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto da Ambrogio e hanno indicato Flavio Gastaldi, sindaco di Genola, come suo successore. Nel prendere brevemente la parola, Gastaldi ha ringraziato anch'egli Claudio Ambrogio e tutta la squadra che l'ha preceduto per aver fatto camminare con le proprie gambe l'Unione dopo anni difficili e aver creato un ambiente che permetterà di lavorare sul futuro con più serenità rispetto al passato.

"Mi accingo a svolgere questo ruolo con il giusto timore, avendo ricoperto questa carica personaggi che hanno fatto la storia di questo territorio che sarà difficile eguagliare - ha esordito Gastaldi -. L'affiatamento tra sindaci che si è creato ci permette di guardare con più serenità alle prossime sfide che si pareranno innanzi a noi, prima fra tutte la riforma delle Unioni allo studio dell'assessore regionale agli enti locali Enrico Bussalino. Colgo l'occasione per invitare tutti venerdì prossimo presso la sala don Giraudo a Bene Vagienna alle 17 per festeggiare i 20 anni dell'Unione del Fossanese con dibattiti e approfondimenti con ospiti politici e ministeriali. Approfondiremo insieme le prospettive e le opportunità di questi enti così bistrattati in questi anni. Ringrazio tutti i sindaci per la fiducia, pronto a lavorare insieme per il bene dei nostri territori".