Alba: modifiche in seguito alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il lutto nazionale

In seguito alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco indetto fino a sabato 26 aprile, giorno del funerale, l’amministrazione comunale albese ha stabilito alcune modifiche in merito alla programmazione e organizzazione degli eventi.

Come già annunciato, per permettere ai cittadini di partecipare alla celebrazione eucaristica dedicata al Papa defunto in programma giovedì 24 aprile alle ore 20.30 nella Cattedrale di San Lorenzo, è stata posticipata alle ore 21.30 la partenza della “Fiaccolata resistente – 80 anni di Democrazia”. Il via è in corso Banská Bystrica, con ritrovo davanti all’ingresso del cortile del Liceo scientifico “Cocito”.

Sabato 26 aprile, per rispetto delle esequie del Santo Padre, l’inizio di Vinum - Fiera internazionale dei Vini del Piemonte, è differito alle ore 12.30. Per ulteriori informazioni sulla manifestazione si rimanda al sito www.vinumalba.com

Nella giornata di sabato non sarà eseguita musica in spazi pubblici aperti.

Sul balcone del Palazzo comunale di Alba le bandiere rimarranno a mezz’asta in segno di lutto e cordoglio.