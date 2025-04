Mondovì, due giorni di festeggiamenti alla Cappella di San Bernolfo

Due giorni di festeggiamenti alla cappella di San Bernolfo, uno degli edifici più antichi della Città, un piccolo scrigno di arte e cultura.

Sabato 26 aprile apertura della cappella con visite guidate ogni mezz’ora (dalle 14:30 alle 17). A seguire la Santa messa celebrata dal parroco di Santa Maria Maggiore e alle 21 "Voci per San Bernolfo", concerto del gruppo corale "La Reis" della Valle Maira, che si esibirà nel teatro dell’oratorio di Santa Maria Maggiore al Ferrone (via San Bernolfo 16).

Domenica 27 aprile alle 12:30 il pranzo comunitario nel salone dell’oratorio parrocchiale. Prima del dolce l’asta benefica di autofinanziamento per i restauri della cappella. Per il pranzo obbligatori la prenotazione entro il 24 aprile i numeri indicati in locandina.

Maggiori informazioni e i dettagli sugli interventi sulla cappella di San Bernolfo sono disponibili sul sito https://www.sanbernolfo.it/il-progetto-con-la-fondazione-crc/