San Michele Mondovì, un progetto da 160mila euro per riqualificare la piazza in frazione San Paolo

Un intervento di riqualificazione che sia non solo estetico, ma soprattutto funzionale e dedicato ai cittadini. È questo il progetto che l'amministrazione comunale di San Michele Mondovì ha in mente per la piazza di frazione San Paolo.

L'intervento è in fase di progettazione e prevede di rendere l'attuale piazza don Gerbino uno spazio più accogliente che potrà continuare a essere fruito in parte come parcheggio - come lo è attualmente - ma anche per feste ed eventi da parte dei frazionisti.

"Sarà un luogo che potrà diventare punto di incontro per la comunità e ospitare anche eventi conviviali - spiega il sindaco, Daniele Aimone -. In questo modo San Paolo avrà una piazza non solo bella esteticamente ma anche utile. In accordo con la parrocchia stiamo valutando la possibilità di riqualificare anche il sagrato di fronte alla chiesa. Il rendering è una bozza e può essere sensibile di modifiche anche in base alle abitudini della frazione".

La progettazione è stata affidata allo studio Linea Diaciannove di Villanova Mondovì e l'intervento è stato finanziato con un contributo di circa 160mila euro ottenuti attraverso i fondi regionali "Piani territoriali".

La pavimentazione sarà in porfido e con alcune aree verdi. Tra le ipotesi l'amministrazione valuta anche quella di intitolare la pizza al noto trombettista Nini Rosso, legato a San Paolo, dedicando a Don Gerbino la parte prospiciente alla chiesa. I lavori potrebbero prendere avvio già in autunno.