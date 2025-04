Mondovì: lunedì e martedì prossimo niente acqua da via Tanaro alla Strada dei Curetti

Informiamo i nostri lettori monregalesi che la società Mondo Acqua SpA ha previsto, dalle 21 di lunedì 28 aprile alle 6 di martedì 29 aprile (e comunque sino al termine dei lavori) la sospensione dell'acqua nelle seguenti località:

Comparto di Mondovicino

Via Tanaro

Via del Christ

Via Gavazza Picchi

Via Otteria

Strada di Cassanio

Frazione San Quintino

Consorzio Villero

Via Val Ellero

frazione Pascomonti

Frazione Minetti Soprani-Sottani

Frazione sant’Anna

Via del Mazzucco

Via Cuneo (compresa zona Via Alba, Via Bra, Via Cherasco)

Via Roccadebaldi

Strada dei Bertini

Strada Provinciale Mondovì – Pianfei

Frazione San Biagio

Fraz. Pogliola

Fraz. Breolungi

Fraz. Merlo

Via Vecchia di Pianfei (esclusa Fornace Pilone)

Via Vecchia di Cuneo (Ospedale incluso)

Via San Rocchetto

Via San Bernolfo

Fraz. San Giovanni dei Govoni

Fraz. Rifreddo

Fraz. Gratteria

Strada dei Manelli

Strada dei Curetti

Zona industriale

Al termine di tali intervento, durante tutta la giornata del 29/04/2025 e nei successivi giorni, è possibile che si verifichino problemi di torbidità temporanea e diminuzioni di pressione e portata alle utenze sottese a tale rete.