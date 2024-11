A Borgo San Dalmazzo il 3° appuntamento della rassegna “Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro”

Terzo appuntamento della Rassegna “Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro” a Borgo San Dalmazzo. Domenica 10 novembre 2 sarà ospite la Compagnia Onda Teatro di Torino, con lo spettacolo “La prima volta che ho fatto Bù”. Quando cominciamo a ricordare? E che cosa? E perché?

Qualche ricordo viene smarrito, altri conservati. Alcuni segnano profondamente le nostre scelte, fin da piccolissimi. Alcuni hanno il sapore della gioia, altri della tristezza. Uno spettacolo leggero come una piuma in cui i bambini ma anche gli adulti possono rispecchiarsi, ritornando indietro nel tempo a tutto ciò che ci è servito per diventare grandi, provando a dipanare la matassa dei ricordi delle prime volte che segnano la vita di tutti noi.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17,30 con ingresso Intero al costo di 6 euro, Ridotto 5 euro per i bimbi sotto i 10 anni + enti convenzionati, mentre sarà gratuito sotto i tre anni.

Non è prevista la prevendita. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente in loco a partire da 60 minuti prima dello spettacolo.