Bra, sabato 30 novembre torna la cena benefica dell’associazione AbBRAcciAMO

Il ricavato dell’evento giunto alla 5ª edizione, patrocinato dalla città della Zizzola e realizzato grazie a tanti volontari con il sostegno di importanti sponsor, sarà destinato alla caserma dei Vigili del Fuoco di Bra e alle iniziative della Onlus “SOS Bra chiama Bra”, la rete di solidarietà creata per sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà.

Tutti pronti alle ore 19.30 per l’aperitivo e poi via alle danze con il ricco menù a base di porri e salsiccia: carne cruda e porri; flan di porri con bagna cauda; lasagna al forno ai porri e salsiccia; maiale al forno con porri e patate; dolce; acqua (vino escluso), al costo di 25 euro con possibilità di menù alternativo senza porri (divertimento e chiacchiere gratis).

Come dite? Volete andarci con tutta la famiglia? No problem, per i bambini l’offerta prevede pizza, bibita e dolce al prezzo di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria entro il 25 novembre, perciò eccovi i contatti: Davide (328/7817870); Roberto (335/6195907).