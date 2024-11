Giornata mondiale del diabete: le iniziative dell'ASL Cn1 a Fossano, Mondovì e Saluzzo

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete la struttura di diabetologia territoriale dell’Aslcn1 organizza il 16 novembre dalle ore 9 alle ore 12,30 un’iniziativa di prevenzione e screening nei diversi ambiti territoriali.

A Fossano l’attività si svolgerà in piazza d’Armi (in caso di maltempo sotto i portici di via Roma) mentre a Mondovì verrà realizzata presso gli ambulatori di Diabetologia dell’ospedale Regina Montis Regalis e a Saluzzo in piazza Risorgimento (in caso di maltempo sotto i portici).

Gli eventi si propongono di sensibilizzare i cittadini alla prevenzione del diabete di tipo 2, che rappresenta la forma più comune di diabete nell’adulto, spesso associata a sovrappeso/obesità, ipertensione arteriosa, dislipidemia; tale prevenzione può essere messa in atto attraverso semplici azioni, come dieta e stile di vita sano, regolare attività fisica, controlli clinici periodici.

A fine mattinata, se il tempo sarà favorevole, è prevista una camminata tutti insieme.