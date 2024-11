Motori: Sergio Patetta pronto per il Rally della Lanterna

Dopo aver conquistato la vittoria di categoria al recente Rally di Sanremo, Sergio Patetta si appresta ad affrontare l’atto conclusivo di questa stagione 2024 al prossimo Rally della Lanterna.

La gara, in programma il 9-10 novembre prossimi a Genova, sarà valida come Finale Nazionale Coppa Italia Rally Acisport e vedrà la partecipazione dei migliori equipaggi delle competizioni regionali di tutta Italia, radunati per questa sfida conclusiva nelle difficili strade dell’Appennino Ligure.

“Risultando primi nella classifica di categoria all’interno della nostra zona geografica di appartenenza, abbiamo avuto la possibilità di iscriverci a questa bellissima gara, nella quale cercheremo di ben figurare in mezzo ad equipaggi di altissimo livello. - conferma il pilota di Neive – Siccome squadra che vince non si cambia, al mio fianco ci sarà, come da 18 anni a questa parte, Alessandro Alocco, mentre la vettura sarà sempre la Peugeot 208 Rally4/R2 della Lanterna corse che tante soddisfazioni ci ha dato in questa stagione, griffata con i colori della scuderia La Superba – Sportforever, che ringrazio sentitamente per aver sempre creduto in noi”