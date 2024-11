Piatto ricco al Cinema Monviso: un film d’animazione prima della rassegna dedicata a Mastroianni

Piatto ricco al Cinema Monviso: sono cinque i film in programmazione da giovedì 7 a mercoledì 13 novembre, con gli ultimi tre giorni caratterizzati da una rassegna dedicata a Marcello Mastroianni. Ma andiamo per ordine. La pellicola di punta è il film d’animazione “Flow – Un mondo da salvare”, in prima visione. Si tratta del lavoro del regista lettone Gints Zilbalodis, che riesce (in grafica computerizzata 3D) a trasmettere il flusso - “flow” appunto - della vita animale. Protagonista un gatto nero che tenta di salvarsi da un’inondazione. Inizialmente preoccupato di portare a casa la propria pelle, il felino incontrerà altri animali e sarà costretto a fare squadra, in un’ode alla solidarietà e alla cooperazione. Spazio e tempo sono sfumati, a voler sottolineare l’eterno presente in cui vivono gli animali, che lottano per la sopravvivenza giorno per giorno. Distribuito da Teodora film e proiettato al Monviso sotto il progetto “Cultura 0/6- Crescere con cura”, “Flow” sarà in programmazione da giovedì 7 a domenica 10. Alle 21 nel primo e nel secondo giorno, alle 18.30 e alle 21 sabato 9 e ancora alle 16 e alle 18.30 domenica 10.

Domenica sera (ore 21) sarà il turno di “We all imagine as light – Amore a Mumbai”, opera della regista indiana Payal Kapadia, al suo primo lungometraggio di finzione. La trama narra le vicissitudini di un’infermiera del reparto oncologico dell’ospedale di Mumbai. Sposata tramite un matrimonio combinato con un uomo che subito dopo si è trasferito in Germania, condivide un appartamento con una collega più giovane. Il film racconta con delicatezza i desideri e le aspirazioni delle due, incagliate sui gradini più bassi della “scala sociale”.

Da lunedì 11 spazio alla rassegna cinematografica di “Scrittorincittà” dedicata al genio recitativo di Marcello Mastroianni, parte integrante del festival letterario che si terrà a Cuneo dal 13 al 17 del mese. Il volto triste e romantico dell’attore ciociaro viene omaggiato con tre capolavori restaurati dalla Cineteca di Bologna. Si parte il lunedì (ore 21) con uno dei capolavori del padre del neorealismo Vittorio De Sica: “Matrimonio all’italiana”. Il cui soggetto è la commedia teatrale “Filumena Marturano” di Eduardo. Protagonista femminile l’eterna Sophia Loren.

La rassegna dedicata all’attore frusinate prosegue martedì 12, sempre alle 21, con l’iconico “La dolce vita” del maestro Federico Fellini. Una pellicola che ha influenzato non solo la scena cinematografica dei decenni successivi, ma anche costume e società. Oltre alla mitica scena con Anita Ekberg e il Nostro alla Fontana di Trevi, divenuta un vero e proprio cult, basti pensare che il cognome di uno dei personaggi del film – Paparazzo – ha dato origine al nome comune con cui si definiscono i fotografi invadenti e indiscreti. Non solo. Il titolo della pellicola è diventato di uso comune per definire uno stile di vita contraddistinto dal lusso e dagli eccessi. E ancora, tra le altre cose, ha ribattezzato il maglione a collo alto indossato da Mastroianni durante le riprese.

Il terzo film, mercoledì 13, alle 21, è uno dei preferiti di star internazionali del cinema come Martin Scorsese e Leonardo Di Caprio. Si tratta, ancora una volta, di un lavoro di Fellini: “8 e 1/2”. Stiamo parlando di una pellicola che ottenne, tra gli altri riconoscimenti, l’Oscar al miglior film in lingua straniera e quello ai migliori costumi nel 1964. Tra le protagoniste femminili Claudia Cardinale e Sandra Milo.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione, che può subire variazioni, è consigliato consultare il collegamento: https://www.comune.cuneo.it/cultura/cinema-monviso/proiezioni.html. In alternativa è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818, o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444.666. I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento all’indirizzo ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione.