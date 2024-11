Rotary Club Cuneo, è Daniel Gallina il presidente rotariano per il 2026/2027

Si è tenuta presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo l’Assemblea annuale del Rotary Club Cuneo 1925, durante la quale è stato eletto il nuovo Presidente per l’anno rotariano 2026-2027.

Luigi Fontana, attuale Presidente per l’anno 2024-2025, e il Presidente eletto per il 2025-2026, Daniel Gallina, hanno annunciato con entusiasmo la nomina di Giulio Fraternali Orcioni, Medico, Direttore della struttura di Anatomia Patologica dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, a guida del Club per l’anno 2026-2027.

La nomina di Giulio Fraternali Orcioni: uno slancio verso il futuro

L’elezione di Giulio Fraternali Orcioni rappresenta per il Rotary Club Cuneo 1925 un momento di grande importanza, in vista delle celebrazioni del centenario del Club, che si terranno il prossimo anno. I tre presidenti uniranno le loro competenze per coordinare i festeggiamenti aperti a tutta la cittadinanza, offrendo così un’occasione per celebrare insieme un secolo di dedizione e servizio alla comunità.

Progetti di rilievo del Rotary Club Cuneo 1925

Durante l’Assemblea, il Presidente Fontana ha espresso il proprio ringraziamento al Consiglio Direttivo e ai Presidenti delle Commissioni per l’impegno profuso in numerosi progetti di service, elencando i principali: