Elezioni Rsu alla Giordano Vini: vince la Flai Cgil

Si sono tenute nella giornata di ieri, martedì 5 novembre le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) nello stabilimento Giordano Vini di Diano d’Alba, che fa parte del gruppo quotato alla borsa di Milano, Italian Wine Brands.

Nell’azienda, che occupa 51 impiegati, hanno partecipato al voto i 30 del sito albese, le lavoratrici e i lavoratori del sito di Diano d’Alba con il 60% di voti a favore della neo eletta Rsu Alessandra

Costamagna, hanno riconfermato la Flai Cgil come primo sindacato.

"Vogliamo ringraziare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, che ancora una volta ci hanno dato fiducia confermandoci come organizzazione più rappresentativa, in un’azienda che ci ha visto

affrontare molti momenti difficili – dice in una nota la segreteria della Flai cuneese –. Il risultato di Alessandra e di tutta la Flai è un segnale di grande importanza. Certi che Alessandra come nuova delegata svolgerà il ruolo da Rsu per migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori della Giordano Vini, la ringraziamo per la sua candidatura e congratulandoci per la sua elezione le facciamo i nostri auguri per il suo nuovo incarico".