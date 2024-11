Narzole, si presenta il libro di Fabrizio Caramagna e la mostra d’arte di Franco Gotta

L’appuntamento, che rientra nella rassegna “Libri al centro”, è in calendario venerdì 15 novembre, alle ore 21, presso Casa Balocco (via Cavour, 191), con la presentazione a cura di Federico Gregorio e Luca Giachino e l’intervento del giornalista Claudio Calorio.

Fabrizio Caramagna, torinese, classe 1969, è uno degli aforisti più citati d’Italia, fondatore del sito Aforisticamente.com e scrittore di libri di successo come “Il numero più grande è due”, unico romanzo al mondo fatto solo di aforismi, e “Se mi guardi esisto”, entrambi editi da Mondadori. Le sue perle di saggezza, tradotte in undici lingue, da anni fanno il giro del mondo e del web, per infondere speranza e amore verso la vita.

Non è finita. Per la serie “quando le arti s’incontrano”, in questo evento dai connotati fortemente emozionali, gli aforismi di Fabrizio Caramagna si sposeranno alle tele del pittore braidese Franco Gotta ispirate al libro e che saranno in mostra nei weekend dal 15 al 24 novembre. Ah, chiaramente l’ingresso è libero