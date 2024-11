Inc Spa fa ricorso al TAR chiedendo 10.880.000 euro per la bocciatura del progetto del nuovo ospedale di Cuneo. Calderoni: "Gravissimo"

Dal Consigliere Regionale PD Mauro Calderoni riceviamo e pubblichiamo:

La notizia che la Inc Spa ha presentato un ricorso al TAR del Piemonte con una richiesta di risarcimento danni di ben 10.880.000 euro per le spese sostenute nella redazione del progetto del nuovo ospedale di Cuneo a seguito della bocciatura da parte della Regione Piemonte del piano di Partenariato Pubblico Privato è di una gravità assoluta.

La decisione della Regione sarebbe stata presa dopo una valutazione attenta, ma evidentemente non sufficiente a rassicurare la società Inc Spa, che ora tenta di ottenere un risarcimento per il lavoro di progettazione svolto in oltre due anni.

Come è possibile che un progetto per un’opera così fondamentale per il nostro territorio arrivi a un punto tale da dover affrontare un ricorso legale per una richiesta di risarcimento così ingente? Come è possibile che un progetto che avrebbe dovuto migliorare la sanità cuneese si trasformi in un terreno di scontro legale?