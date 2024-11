Tutto pronto per la Fiera del Porro Cervere, il sindaco: "Il nostro segreto? Un grande lavoro di squadra"

E' tra le manifestazione più attese dell'autunno cuneese e non solo, un evento capace di ritagliarsi uno spazio di primo piano tra le eccellenze di cui il nostro territorio è ricco.

Ed è prossimo alla partenza: parliamo della Fiera del Porro Cervere, giunta alla sua 45ª edizione.

La kermesse avrà inizio sabato 9 e terminerà domenica 24 novembre, sviluppando, in due settimane, una variegata combinazione di appuntamenti con menu, sapori, atmosfere e novità tali da rendere ogni singolo evento diverso dall’altro.

Il segreto del successo di questa fiera, che cresce di anno in anno, con gli appuntamenti gastronomici presi d'assalto e le continue novità, sta nell'entusiasmo e nella perfetta macchina organizzativa, capitanata dal vulcanico sindaco Corrado Marchisio, nel preziosissimo lavoro della Pro loco Amici di Cervere, guidata da Giovanni Rinero,



e dal grande lavoro del Consorzio per la tutela e valorizzazione del Porro Cervere, di cui è presidente il senatore Giorgio Maria Bergesio.

L'ingrediente principale dell'evento è ovviamente il porro, senza il quale la Fiera non esisterebbe. Un prodotto capace, con il suo sapore inconfondibile, di dare carattere ad ogni piatto e di abbinarsi davvero a tantissimi prodotti.

In Fiera si ha la possibilità di gustarlo declinato in un caleidoscopio di forme e ricette. Dagli antipasti ai primi, dai secondi fino al caffè. La formula di base non cambia, ci saranno le cene a menù fisso su prenotazione, e quelle libere, con la speranza di trovare posto. Il tutto si svolgerà nel Palaporro, inaugurato lo scorso anno.

Per questa nuova edizione, le prenotazioni hanno bruciato ogni record: in appena 48 ore tutti gli appuntamenti gastronomici sono andati letteralmente a ruba, mettendo sotto grande pressione un centralino che in sole due serate si è trovato costretto ad annunciare il “tutto esaurito”.

Ma tra i motivi del successo della Fiera del Porro Cervere, c'è sicuramente lo straordinario lavoro della Proloco e dei volontari con il loro insostituibile contributo. Sono oltre 300, alcuni giovanissimi, altri presenti da sempre, che tornano ogni anno con un unico obiettivo: "far star bene le persone", come sottolinea Corrado Marchisio.

La Fiera del Porro è un evento che coinvolge l'intero paese di Cervere che, in questo evento, diventa una comunità. Ci sono giovani che arrivano anche da altri comuni, solo per essere parte di questa grande squadra dove, dalle cucine ai tavoli, tutto è curato nei minimi dettagli.

“La Fiera del Porro Cervere - dice il sindaco di Cervere, Corrado Marchisio - è un evento che ha saputo migliorarsi anno dopo anno, fino ad arrivare ad essere un fenomeno sociale di rilevanza nazionale. Quest’anno la Pro Loco “Amici di Cervere” ha ricevuto e ben meritato il prestigioso riconoscimento UNPLI “Sagre di qualità”, premio che certifica il valore di questa fiera, un riconoscimento che la inserisce tra le migliori fiere a livello italiano. Si tratta di un progetto che coinvolge un’intera cittadina e che viene ripagato dall’affetto di migliaia di ospiti e di amici che nel mese di novembre trovano in noi una famiglia pronta a far trascorrere alcuni momenti di semplice e gratificante serenità. Questa è la Fiera del Porro Cervere, niente meno e niente di più di questo: la fiera del Porro siamo tutti noi”.

Una dichiarazione che è alla base dell'inno “Siamo noi quelli del Porro Cervere”, realizzato interamente attraverso l’uso dell’A.I., che sui social ha raccolto decine di migliaia di ascolti in appena pochi giorni.

IL PALCO PER I GIOVANI

Grande novità, di cui il sindaco è stato promotore, è quella di coinvolgere ancora di più i giovani, renderli protagonisti: nelle domeniche di mercato sarà allestito, nella piazza di fronte all'ingresso del Palaporro, un palco dove verranno proposti momenti di musica e intrattenimento. "Si tratta di un nuovo progetto, voluto e finanziato dalla residenza del consiglio della Regione, dalla camera di Commercio di Cuneo, da Confartigianato Cuneo e da Ascom Bra", spiega il sindaco Marchisio.

Il direttore di Ascom Bra, Luigi Barbero, evidenzia come questo progetto sia stato fortemente voluto da tutti i partner coinvolti. "Il palco per i giovani sarà uno spazio di intrattenimento ma anche un'occasione per parlare di formazione. In particolare, promuoveremo gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), corsi biennali di alta specializzazione tecnica, promossi da enti, università, centri di formazione, imprese, per formare i futuri tecnici che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, nelle aree strategiche per lo sviluppo economico. In particolare, a Bra sono attivi gli ITS del Turismo e di Informatica. Sono gratuiti, finanziati da Ministero e Regione. A Bra sono curati da Ascom. Avere un palco come quello della Fiera del Porro Cervere per promuovere questi percorsi altamente formativi è davvero un'occasione importante, per la quale non possiamo che ringraziare il sindaco".

Non mancherà la presenza di Confartigianato Cuneo, che alla Fiera del Porro di Cervere promuoverà diverse iniziative che guardano al futuro e ai giovani. La più importante è il ciclo di incontri della "Scuola per Genitori", organizzata proprio dall'associazione per dare un supporto concreto ad aziende e famiglie che sempre più spesso hanno difficoltà a comprendere i loro figli nell’orientamento personale e professionale.



Partendo dal primario nucleo educativo, l’ambito familiare, l’iniziativa (che coinvolge esperti di fama: Lucio Zanca, Osvaldo Poli e Stefania Andreoli) intende favorire un’interazione maggiore tra generazioni, che si riverbera inevitabilmente anche verso il benessere delle imprese artigiane, dietro le quali vi sono sempre delle famiglie, spesso con problematiche di successione aziendale.



Così il presidente Luca Crosetto: "Da sempre Confartigianato Cuneo sviluppa collaborazioni con il mondo della formazione e, in particolare attraverso il suo Movimento Giovani Imprenditori, collabora con scuole e istituti professionali della provincia per comunicare con le nuove generazioni il senso della cultura del lavoro e il valore dell’artigianato. È un’azione di “rivalutazione culturale del lavoro artigiano. L’artigiano di domani sarà colui che vincerà la sfida della tecnologia per rilanciare anche i “vecchi saperi”. Alla base di tutto rimarrà il saper fare, che è il vero motore della nostra eccellenza manifatturiera”.

PILLOLE DI FIERA

Con l’edizione 2024, la Fiera del Porro Cervere apre una finestra anche sul fronte della cultura attraverso un doppio importante appuntamento nelle date di Sabato 16 e Sabato 23 Novembre, quando saranno presentati il film “Onde di terra” (di Andrea Icardi, prodotto da SISCOM del cerverese Renato Sevega) ed il libro “Una vita nello specchio” (di Carlo Passone, la biografia del campione di Pallapugno Massimo Berruti). Due storie che affondano le radici nelle terre piemontesi, raccontando anni difficili che le nuove generazioni hanno il bisogno e il dovere di conoscere.

Anche per questa edizione ci sarà l’assegnazione del Porro d’Oro, che verrà consegnato al dott. Paolo Mana, segretario comunale di Cervere, Murello e Luserna San Giovanni, come segno di gratitudine per il servizio prestato alla comunità cerverese dal 1° gennaio 1991 ad oggi. Al termine dell’anno il dott. Mana andrà in pensione, portando a termine il proprio servizio per il Comune di Cervere.

I GEMELLAGGI



Tanti sono anche per questa edizione i gemellaggi, che caratterizzano in modo univoco l’evento, tra i quali spicca quello con il Monastero del Silenzio di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Un’eccellenza quale il caffè prodotto dentro le mura del monastero di Montecuccoli, da una comunità monastica che porta avanti un sistema di torrefazione unico al mondo, con legno di quercia, attraverso la quale si ottiene un caffè che non dà acidità di stomaco, nervosismo o difficoltà a dormire.

Gli altri gemellaggi sono quelli con: Comune San Sosti e Associazione Sansostese Calabresi di Bra, che porterà i colori e i sapori della Calabria, nel cuore del Piemonte per la serata delle Eccellenze di Terra 2024; il Comune di Celle di Macra, custode prezioso della grande storia e tradizione degli acciugai della Val Maira; il Comune di Barolo e il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, che porteranno i propri prodotti per la serata delle Eccellenze; il Comune di Bra con il Consorzio Pane di Bra, che attraverso il laboratorio dei “Creatori di Eccellenze” di Confartigianato Cuneo porteranno il gustosissimo e pregiato “Pane di Bra”, sulle tavole della fiera; il Comune di Entracque, con la sua rinomata “patata di Entracque”; il Comune di Varazze con la famosa focaccia genovese, direttamente dai laboratori del Pastificio Vernazza; il Comune di Castellazzo Novarese, che porterà la pregiata Gorgonzola DOP “Eredi Angelo Baruffaldi”, dolce e piccante; il Consorzio Fontina D.O.P.; il Comune di Tarantasca, noto per le carni cunicole, che porterà a Cervere il famoso Coniglio di Tarantasca; il Comune di Salmour, con la particolare birra ricavata dal Grano Rosso di Salmour; i risi selezionati dall’associazione Strada del Riso Piemontese di Qualità, che corre tra Milano e Torino, lungo il confine tra Piemonte e Lombardia, dove il riso trova la sua massima espressione di qualità; il Comune di Bene Vagienna, con i famosi “Basin di Madama Racchia ”, tanto amati da Luigi Einaudi, secondo Presidente della Repubblica Italiana.

Tra i tanti gemellaggi e le collaborazioni, si cita ancora la Pro Loco Monticello Conte Otto che assieme alla Fiera del Porro Cervere, con la “Sagra e Fiera Franca di San Matteo”, si è aggiudicata il marchio “Sagra di qualità”; la speciale collaborazione con Agrimontana, il Prosciutto Teo Costa (Castellinaldo, CN), INALPI (Moretta, CN), Hizumo (Fossano, CN), la Gelateria Ritrovo Orchidea di Squatrito Alessandro (Oliveri, ME), la Scuola alberghiera Multicenter School di Pozzuoli (NA).

Per restare aggiornati sul calendario degli eventi e sulle serate è possibile consultare il sito https://www.fieradelporrocervere.it/