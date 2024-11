Affetto e gratitudine per Suor Anna che, dopo 25 anni di servizio, lascia Dronero

“Il suo sfrecciare in bicicletta per le vie di Dronero è e rimarrà una delle belle immagini di Dronero, insieme al suo sorriso”. Questa mattina, giovedì 7 novembre, il sindaco Mauro Astesano e la giunta al completo (vicesindaco Mauro Arnaudo e assessori Marica Bima, Maria Grazia Gerbaudo e Carlo Giordano), a nome di tutta la cittadinanza di Dronero si sono recati presso la Casa della Divina Provvidenza “Le Perle” a porgere i riconoscenti ed affettuosi saluti a Suor Anna Maria Boretto, che dopo 25 anni di servizio a Dronero andrà a Torino.



Classe 1940 ed originaria di Scarnafigi, per tutti è semplicemente Suor Anna. Impegnata in modo particolare presso la scuola materna privata, in tutti questi anni ha visto crescere tantissimi bimbi. Di lei quell’allegria contagiosa, quell’autenticità nel modo di fare, nel fermarti per strada, venirti in contro e chiacchierare. Di lei il sorriso e quello che ha sempre strappato a tutti vedendola sfrecciare in bicicletta per le vie della città, quel suo essere sempre di corsa. Di lei la fede, le tante sue preghiere.



“Suor Anna è e sarà sempre nei ricordi di tanti tantissimi droneresi - dicono dall’amministrazione comunale - piccoli e ormai grandi, di genitori, di nonni e di tutti coloro che ha incontrato nel suo operare a favore di tutta la comunità”. E sono già tantissime le persone che prima della sua partenza, prevista per domenica 10 novembre, sono andate a salutarla. “Grazie Suor Anna” è la frase che più ricorre, ognuno con i propri ricordi da custodire e la consapevolezza di un legame reciproco che resterà nel cuore.