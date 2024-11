Anche Cuneo investita dallo sciopero del trasporto pubblico locale: garantiti solo scuolabus e servizi per persone con disabilità

Per la giornata di domani, venerdì 8 novembre, le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale.

A differenza di altri scioperi, non si prevede la garanzia totale del servizio nelle fasce orarie che tutelano la mobilità dei viaggiatori (nel rispetto della legge 146/90, che regolamenta il diritto di sciopero), ma sarà garantito solo l'utilizzo del 30% del personale tra le 5 e le 8 e dalle 13 alle 16.

A quanto si apprende da Grandabus è prevista una adesione massiccia alla mobilitazione sindacale, motivo per cui si prevedono disservizi molto pesanti per il trasporto pubblico urbano. Anche il trasporto pubblico extra urbano, nonostante la soglia del 30% nella fascia indicata, sarà ridotto in maniera molto significativa ed è probabile che si verificheranno condizioni di sovraffollamento, con il rischio concreto che un numero ingente di studenti e lavoratori restino alle fermate dei bus.

Sono invece assicurati i servizi scuolabus delle scuole materne, elementari e medie e i servizi di trasporto persone con disabilità, poiché gestiti direttamente dal Comune di Cuneo.