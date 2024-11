Conoscere il lupo: una serata a Salmour con la guida parco e fotografo naturalista Gabriele Cristiani

Il Comune di Salmour, in collaborazione con Aree Protette Alpi Marittime, è lieto di annunciare un interessante appuntamento per tutti gli appassionati di natura e fauna selvatica: una serata dal titolo "Conoscere il Lupo", in programma giovedì 14 novembre, alle ore 20.45, presso la Sala Vaira di Salmour.

L'incontro, a cura della Guida Parco e fotografo naturalista Gabriele Cristiani, offrirà l'opportunità di approfondire la conoscenza del lupo, predatore affascinante e fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi. Durante la serata, Cristiani presenterà aspetti fondamentali della biologia, del comportamento e del ruolo ecologico del lupo, un animale che negli ultimi anni sta lentamente tornando a popolarsi nelle nostre montagne.

L'incontro è rivolto a tutti, con un’attenzione particolare per chi desidera avvicinarsi al mondo della fauna selvatica, e rappresenta un'occasione unica per conoscere più da vicino questa specie protetta e il suo importante ruolo nell’ambiente.

La partecipazione è gratuita.