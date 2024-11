Tredicenne pinerolese si butta dal quarto piano per colpa dei brutti voti a scuola: salvo per miracolo

Aveva preso brutti voti a scuola: sarebbe questa la motivazione che ha indotto un tredicenne del Pinerolese a cercare di mettere in atto un gesto estremo.

Il ragazzino si è lanciato dal quarto piano del palazzo in cui abita, lasciando un bigliettino per spiegare i motivi dell'inconsulto gesto.

Fortunatamente però la storia ha un lieto fine: lo studente, di terza media, è stato ricoverato d'urgenza al "Regina Margherita" di Torino, è stato operato e oggi (l'episodio era avvenuto ieri verso le 18) i medici lo hanno dichiarato "fuori pericolo".

DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.