Cuneo, il nuovo comandante del 2° Alpini accolto al Memoriale della Divisione Alpina “Cuneense”

Venerdì 1° novembre vi è stata la visita informale al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, da parte del Colonnello Davide Marini, nuovo comandante del 2° Reggimento Alpini. Due giorni prima aveva reso gli onori al monumento della “Cuneense” insieme al Colonnello Massimiliano Fassero, insieme al quale aveva rivolto un saluto ai Presidenti e ai capigruppo delle quattro sezioni ANA di Cuneo, Ceva, Mondovì e Saluzzo, riuniti nella sala del tricolore della vecchia stazione ferroviaria di Cuneo Gesso.

In occasione del cambio al comando del 2° Alpini, il Col. Marini aveva espresso il desiderio di visitare il Memoriale, così il giorno seguente il Colonnello si è presentato per la visita guidata, insieme alla sua gentile moglie, alla giovane figlia e ad una decina di familiari. Ad attenderli ed accompagnarli c’erano l’alpino Silvio Garelli e l’amica Valeria Massa, per un servizio fotografico.

L’incontro, durato circa due ore, è stato molto apprezzato, in particolare l’allestimento dedicato alla campagna di Russia ed al termine del percorso la giovane figlia ha commentato che l’esperienza è stata meglio di una lezione di storia, Si sono così consolidati i buoni rapporti tra ANA/Memoriale e il “Doi”, restando in attesa dei giovani alpini che prenderanno servizio alla “Vian”.