Grande successo per l’evento “Porte aperte in Provincia” a Cuneo

Grande successo per l’iniziativa “Porte aperte”, alla quale ha aderito anche la Provincia di Cuneo, nell’ambito della ricorrenza degli 80 anni dalla Liberazione.

“Una giornata davvero speciale - spiega il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti -, con visite guidate al Palazzo, tra storia ed attività dell’ente, per far conoscere cosa c’è dietro questa struttura, per scoprire cosa c’è all’interno di questa istituzione”.

“È stata un’occasione importante per avvicinare i cittadini alla politica e anche per far vedere come funziona il nostro ente, come tutela e promuove il territorio, in che modo si occupa della sicurezza e del benessere di tutti gli abitanti della provincia Granda - ha sottolineato Antoniotti -. Mi ha fatto molto piacere vedere l’interesse dei giovani e anche la disponibilità di tutti nel fare domande ma anche avanzare proposte. La viabilità e la messa in sicurezza del territorio sono stati i due argomenti che hanno destato più interesse. Tutti sono rimasti stupiti del modo celere e concreto con cui può intervenire la sala operativa in caso di emerenz, proprio come quelle vissute poco tempo fa”.

“Devo dire che questa iniziativa - termina Massimo Antoniotti - è stata molto utile per i cittadini ma anche per noi politici che per un giorno abbiamo potuto spiegare la nostra attività, le competenze dell’ente provinciale e svelare il modo in cui possiamo agire sul nostro territorio. Direi che il bilancio è talmente positivo che l’esperienza potrebbe essere ripetuta, per un “Porte aperte della Provincia” almeno una volta l’anno”.