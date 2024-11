Cuneesi a Ecomondo: alla fiera di Rimini l’innovativo "Presspall" di Corno Pallets [VIDEO]

C’è anche Corno Pallets tra le aziende che dal 5 all’8 novembre proporranno le proprie soluzioni produttive a Ecomondo 2024, la grande fiera dedicata a tecnologie, servizi e soluzioni industriali nei settori della "green and circular economy".

Realtà nata nel 1957 per la produzione di imballaggi in legno destinati l’ortofrutticoltura, in oltre mezzo secolo di storia l’azienda saluzzese è molto cresciuta, diventando ora un punto di riferimento per la fornitura di imballaggi pensati per una serie vasta di settori.

Alla rassegna riminese ha presentato "Presspall", pallet di legno pressato, prodotto mediante l’assemblaggio di legno truciolato e di una resina, che fa da collante, sostenibile al 100% e che annovera un importante prerogativa: questa tipologia di pallet può essere esportata in tutto il mondo senza dover subire alcun trattamenti sanitario, come avviene invece per il tradizionale bancale in legno. La presenza di un listello insieme ai tradizionali piedini consente di poterlo riporre su qualsiasi tipo di scaffalatura e di trasportarlo sulle rulliere.

Una soluzione molto interessante e alternativa al pallet in legno che nel video pubblicato a seguire viene illustrata da Vanessa Rora, responsabile Marketing e Comunicazione di Corno Pallets.

GUARDA IL VIDEO