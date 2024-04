Niella Tanaro al voto: ecco la lista del candidato sindaco Gian Mario Mina

Anche Niella Tanaro sarà tra i 172 comuni della Granda che, il prossimo giugno, saranno chiamati a eleggere la nuova amministrazione.

Come ufficializzato da tempo (leggi qui), il sindaco uscente Gian Mario Mina è pronto a correre per un secondo mandato alla guida del paese. In buona parte rinnovata la squadra che lo affianca nella corsa al municipio, con la lista "Insieme facciamo volare Niella Tanaro", nome e logo già utilizzati per la scorsa tornata elettorale.

"Ci ripresentiamo con molta umiltà e in punta di piedi, consapevoli di aver lavorato bene in questi cinque anni, pur avendo avuto notevoli difficoltà a partire dal Covid, alluvioni e non solo. - commenta Mina - "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i componenti del gruppo che termina questo mandato amministrativo per il loro lavoro a favore della comunità.