Emozioni e Ricordi: grande successo per il primo evento Porte aperte nei Crematori di Magliano Alpi (CN) e Piscina (TO)

Una giornata di emozioni e riflessioni ha unito le comunità di Magliano Alpi, giovedì 31 ottobre, e di Piscina, domenica 3 novembre. Per la prima volta, è stato possibile visitare le aree tecniche delle strutture, solitamente non accessibili per ragioni di sicurezza. L’iniziativa è stata organizzata in un periodo particolarmente significativo, quando il ricordo dei propri cari defunti si fa più intenso.

Le visite guidate e le toccanti cerimonie hanno incluso letture a più voci e accompagnamenti musicali con violino e pianoforte, eseguiti dai musicisti, nonché membri dello staff.

Gli eventi hanno visto una numerosa partecipazione di pubblico, inclusi membri delle amministrazioni comunali. Tra gli interventi spiccano quelli dei Sindaci delle due comunità: Marco Bailo per Magliano Alpi e Cristiano Favaro per Piscina. “I professionisti che lavorano in questa struttura non sono solo un orgoglio della società gestrice del Tempio” ha dichiarato Marco Bailo, “ma anche e soprattutto un orgoglio della piccola comunità maglianese; per questo grazie per il vostro lavoro, grazie per l’empatia e la professionalità che vi contraddistinguono”.

Parole toccanti sono arrivate anche da Piscina dove Il sindaco ha espresso il suo ringraziamento alla società gestrice della struttura, e a tutto il personale del Tempio per aver trattato il tema della memoria in modo originale ed emozionante. “È stato un momento di grande significato per la nostra comunità,” ha dichiarato il sindaco.

Anche il Presidente di Altair Funeral, Michele Marinello, presente in entrambi gli eventi, ha espresso la sua soddisfazione per il successo riscosso, dichiarando di essere molto orgoglioso dello staff, considerandoli “eccellenze, non solo del territorio piemontese ma nazionale”.

Nel giardino del Tempio crematorio di Piscina, gli ospiti hanno potuto scrivere un pensiero su un piccolo cartoncino consegnato all’ingresso e dedicato ai propri cari, legandolo poi a un palloncino e lasciandolo volare verso il cielo sulle note di Viva la Vida dei Coldplay.

“è stato emozionante vedere come il ricordo dei nostri cari possa unire e rafforzare la comunità, creando momenti di profonda connessione e significato”.

