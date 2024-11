Arriva “Che Forte Natale!” alla Caserma Carlo Alberto del Forte di Vinadio

Il Mercatino di Natale al Forte di Vinadio compie 20 anni e, per l’occasione, cambia forma, ampliando l’offerta e raddoppiando i weekend di apertura. Sabato 23 e domenica 24 novembre e, poi ancora, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, infatti, i recuperati spazi della Caserma Carlo Alberto ospiteranno “Che Forte Natale!”, manifestazione organizzata da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio, che presenta un programma ricco di eventi e proposte per grandi e piccini. Tra queste, proprio la ventesima edizione del Mercatino allestito su oltre 1.600 mq di percorso al chiuso con più di 120 espositori (in buona parte diversi nei due finesettimana di apertura) che proporranno ai visitatori una vasta selezione di prodotti tipici d’eccellenza, manufatti artigianali, articoli natalizi e tante altre idee regalo, per immergersi nella magica atmosfera delle feste.

Inoltre, per la prima volta, l’evento natalizio al Forte ospiterà il circo contemporaneo con lo spettacolo “Gran Cabaret Madera”, proposto in otto repliche dalla compagnia Madera tutti i giorni della manifestazione, e non mancherà l’ormai tradizionale “Casa di Babbo e Mamma Natale”, dove i più piccoli potranno incontrarli e consegnare la loro letterina. Numerose e dense di fascino saranno, poi, le visite animate che accompagneranno i visitatori a conoscere i segreti e la storia della Caserma del Forte e il dietro le quinte dello chapiteau del circo Madera o sapranno sorprendere i partecipanti con l’arte della falconeria. Sabato 30 novembre, alle ore 21, invece le calde voci di FeelArmonia Ensemble, con il concerto “Cartoline”, condurranno il pubblico in un viaggio musicale attorno al mondo.

“In occasione del ventesimo anniversario dell’iniziativa natalizia al Forte di Vinadio, aumentiamo l’offerta culturale e di valorizzazione con un doppio weekend, per offrire la possibilità di un’esperienza più ampia, in cui i visitatori possano prendere parte a un ricco programma di proposte, oltre che fruire delle eccellenze del territorio”, dichiara Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea.

“Si riconferma la scelta della Caserma Carlo Alberto del forte come location per ospitare le attività legate al Natale. Dopo il recente restauro, gli spazi, oltre ad essere funzionali allo svolgimento di eventi di questa portata risultano accessibili anche per chi presenta difficoltà motorie – spiega Giuseppe Cornara, sindaco del Comune di Vinadio –. Inoltre, la struttura dello chapiteau che verrà allestita nel grande cortile è priva di barriere architettoniche e ciò consente un accesso garantito e senza ostacoli anche agli spettacoli circensi, grande novità del programma 2024”.

“Che Forte Natale!” sarà aperto sabato 23, dalle 14 alle 21 , e domenica 24 novembre, dalle 10 alle 18 , sabato 30 novembre, dalle 10 alle 21 , e domenica 1° dicembre, dalle 10 alle 18 . L’accesso ha un costo di 3 euro ed è gratuito per i bambini fino a 10 anni e, il sabato, per i residenti a Vinadio. Per saltare la coda, si potranno acquistare i biglietti in prevendita su www.ticket.it a partire da giovedì 7 novembre.

Inoltre, partecipando a Che Forte Natale! si avrà diritto a un buono per visitare a tariffa ridotta le mostre Robert Doisneau. Trame di vita al Filatoio di Caraglio e Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole alla Castiglia di Saluzzo, fino al 23 febbraio 2025.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.fortedivinadio.com oppure telefonare al 0171/1670042 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17) o scrivere una e-mail a info@fortedivinadio.com.

“CHE FORTE NATALE!” AL FORTE DI VINADIO – PROGRAMMA



Le bancarelle e il percorso espositivo

Miele, marmellate, nocciole, dolciumi, pane di montagna, succhi e vino e manufatti artistici, realizzati attraverso la lavorazione dell’argilla, del legno, del vetro sono solo alcune delle eccellenze selezionate per il “Mercatino di Natale”. Non mancheranno, poi, candele, ghirlande, presepi e addobbi, ma anche abiti artigianali per grandi e bambini, filati naturali in caldi maglioni e berretti.

L’iniziativa “Mercatino di Natale”, nata nel 2004, ha da sempre perseguito l’obiettivo di promuovere l’artigianato e i prodotti gastronomici di eccellenza del Piemonte, della Liguria e del territorio provenzale, valorizzando in particolar modo l’artigianato della cultura alpina, oltre a creare degli scambi di interessi e collaborazioni tra i tanti produttori coinvolti.

Inoltre, alla fine del percorso del mercatino sarà possibile assistere alla preparazione della tradizionale pasta fresca tipica di Vinadio, i crouset. L’attività è a cura del gruppo La Rasdouireto.

La “Casa di Babbo e Mamma Natale”

La cappella del Forte si trasformerà magicamente nella “Casa di Babbo e Mamma Natale” che aprirà le sue porte per regalare momenti speciali alle famiglie e ai più piccini. Durante i due weekend di “Che Forte Natale!”, i bambini potranno consegnare la loro letterina direttamente nelle mani di Babbo Natale, portandosi a casa un ricordo sicuramente indelebile.

Concerto di musica corale a cappella. “Cartoline”

Sabato 30 novembre, alle ore 21 si esibiranno le calde voci di FeelArmonia Ensemble, che faranno vivere al pubblico un emozionante viaggio in musica intorno al mondo. L’ingresso è gratuito.

Circo contemporaneo. “Gran Cabaret Madera”

Uno spettacolo adatto a tutte le età in cui gli inaspettati imprevisti che entrano in scena diventano una porta aperta verso nuovi e sorprendenti scenari, grazie alla prontezza dei personaggi a trasformare l’errore in possibilità. Musica, acrobatica, circo contemporaneo e teatro comico si intrecciano per dare forma ad una rappresentazione dinamica al confine tra reale e surreale.

Orari repliche :

Sabato 23 novembre, 16.00 e 18.00 / domenica 24 novembre, 11.30 e 16.00

Sabato 30 novembre, 16.00 e 18.00 / domenica 01 dicembre, 11.30- 16.00

Durata: 55 minuti.

Biglietti: intero 13 € – ridotto 10 € (over 65, under 25, scuole di circo e/o teatro, persone con disabilità con accompagnatore a ingresso gratuito). Gratuito per i bambini fino ai 3 anni

Visite animate

Domenica 24 novembre – Dalle 12.30 alle 15.00

Una magica avventura… dietro le quinte!

Visita guidata alla scoperta dei segreti e della storia della Caserma del Forte per conoscere spazi abitualmente chiusi al pubblico. Conclude il percorso un interessante tour dietro le quinte del maestoso chapiteau del Circo Madera.

Durata: 30 minuti. Partenza ogni mezz’ora.

Biglietto: 5 € – Gratuito per i bambini fino a 10 anni.

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre – Dalle 10.30 alle 16.00

Volo nella storia tra natura e falconeria

Visita alle antiche prigioni austroungariche della Caserma in compagnia di ospiti molto particolari.

Non saranno i colombi, storicamente di casa al Forte, ma altri affascinanti amici piumati ad unirsi al pubblico per un’avvincente prova di volo. Siete pronti a conoscere i rapaci e i loro abili falconieri?

A cura dell’associazione Kazakistan Dreaming.

Durata: 45 minuti. Partenza ogni ora.

Biglietto: 5 € – Gratuito per i bambini fino a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria su ticket.it o a info@fortedivinadio.com / 0171 1670042 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17)

Delizie della tradizione al Forte

Durante i giorni della manifestazione “Che Forte Natale!”, presso la Caserma Carlo Alberto del Forte, sarà possibile assaporare gustose prelibatezze della tradizione montana.

Menù adulti | 20 €

Focaccia tonnata (variante vegetariana con cremina ai porri)

Polenta con sugo a scelta (spezzatino, panna e porri, formaggi)

Dessert

Bevanda (succo BIO LA FRAGOLINA o Vino)

Menù bimbi | 15 €

Pasta o polenta con sughi a scelta

Dessert

Succo

Per prenotare i menù, telefonare al 328 2032182.

Sarà inoltre attivo il servizio bar con bibite, panini, toast, vin brulè e zabaione a cura della Pro Loco di Vinadio.

Pattinaggio sul ghiaccio

Il 23 e 24 novembre, si potrà assistere assistere al 3° Torneo internazionale Vinadio Curling Club, mentre il 30 novembre e il 1° dicembre sarà possibile pattinare sul ghiaccio nella splendida cornice del forte. Orari: sabato, dalle 14.30 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 24, domenica, dalle 14.30 alle 18. Ingresso ridotto presentando il biglietto di “Che Forte Natale!”.

Proposte per le scuole

È rivolto invece alle scuole lo spettacolo “A Ruota Libera”, di e con Roberto Sblattero (del circo Madera), di lunedì 25 e giovedì 28 novembre, alle ore 10.30 . L’iniziativa è riservata a scuole primarie, secondarie di I e II grado aventi sede in un raggio di 70 km, tra andata e ritorno, da Vinadio.

Per maggiori informazioni: www.fortedivinadio.com – info@fortedivinadio.com