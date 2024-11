Villanova Mondovì: al centro medico Cures il mese di novembre è nel segno della prevenzione maschile

Prende il nome di “novembre azzurro” e intende sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione maschile con riferimento sia alle patologie tumorali, in particolare alla prostata, sia a tutte le malattie che necessitano di screening e diagnosi.

Si inseriscono in questo senso le diverse iniziative messe in campo dal centro medico Cures di Villanova Mondovì proprio nel mese di novembre, con l’obiettivo di fare cultura della prevenzione: «In stretta collaborazione con gli specialisti che visitano presso il nostro centro - precisa la dottoressa Lucia Maria Fenoglio, direttore sanitario della struttura - abbiamo deciso di dedicare un mese intero alla salute dell’uomo, sulla scia di quanto già avviene con successo a livello italiano ed internazionale».

Nell’ottica di riproporre il format “Cures Salute” già felicemente sperimentato nei mesi scorsi, venerdì 15 novembre (alle ore 18) il centro medico Cures ospiterà, dunque, un nuovo confronto tra due specialisti che visitano nella struttura. In questo caso sarà la volta del dott. Maurizio Colombo, specialista in Urologia, e del dott. Giuseppe Russo, specialista in Radiologia. Obiettivo dell’incontro, dal titolo “Quanto è importante fare prevenzione?”, ricordare alla cittadinanza la necessità di prendersi cura della propria salute e sensibilizzare, così, la popolazione maschile ad adottare corretti stili di vita, sottoponendosi a controlli periodici e ad accertamenti medici con regolarità.

Oltre all’appuntamento di “Cures Salute” - che, come di consueto, è gratuito e ad ingresso libero - le iniziative del “novembre azzurro” prevedono, inoltre, tariffe agevolate per la visita urologica, l’ecografia reno-vescicale ed il pacchetto specifico degli esami del sangue per la prevenzione maschile (con, all’interno del pacchetto suggerito dagli specialisti ed effettuato direttamente in Cures, le analisi di creatinina, PSA reflex ed esame completo delle urine). Per usufruire delle promozioni riferite al mese di novembre, è necessario prendere contatto con il centro medico Cures ai recapiti sotto indicati.

Ricordiamo che il centro medico Cures si trova a Villanova Mondovì, in via XX Settembre 2; per informazioni: info@curesmed.it ; telefono e whapp: 0174.699018.

Il dott. Maurizio Colombo, laureatosi presso l’Università di Torino e specializzatosi in Urologia, ha conseguito il Diploma di “Fellow of European Board of Urology” e il Master di 2° livello in Chirurgia Robotica e Laparoscopica Avanzata. Durante il percorso professionale ha prestato servizio all’Azienda Ospedaliera S. Luigi di Orbassano e, in seguito, ha svolto il ruolo di Dirigente Medico nell’U.O. di Urologia dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. Successivamente ha assunto la posizione di Responsabile della S.S.D. di Urologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì dell'Asl Cuneo 1. Nel corso della sua

carriera il dott. Colombo ha, inoltre, coordinato i centri di 1° e 2° livello per lo studio, la diagnosi e la cura dell’incontinenza urinaria istituiti dalla Regione Piemonte.

Il dott. Giuseppe Russo, professionista che svolge attività di libera professione in regime di intramoenia con l’Asl Cuneo 1, è Specialista in Radiologia. Laureato nel 2010 all'Università di Genova, con specializzazione in Diagnostica per Immagini con il massimo dei voti, nel 2022 ha conseguito un Master per Direzione di Radiologia ed in seguito un Master in Terapia del Dolore all’Università di Pavia. Con una carriera già consolidata come Dirigente all’Humanitas Gradenigo di Torino ed all’Asl 1 Liguria, il dott. Russo presta attualmente servizio nella S.C. di Radiodiagnostica dell’Ospedale Regina Montis Regalis di

Mondovì (Asl Cuneo 1), dove ricopre un incarico dirigenziale ad elevata specializzazione in Diagnostica muscolo-scheletrica complessa e procedure interventistiche eco-guidate.

Aut. San. n.194/2023 - Direttore Sanitario: dott.ssa Lucia Maria Fenoglio P.I./C.F. 04026670044 - S.D.I.: W7YVJK9 - Pec: cures@pec.it